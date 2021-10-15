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Антифеминизм в Лас-Вегасе: мужчина провалился на женском турнире и под свист покинул зал (видео)

Андрей Трофимов
15 октября, 11:05
Том Хаммерс решил попробовать себя в ивенте для девушек, однако так и не добрался до призов

Том Хаммерс неудачно поиграл с девушками в покер / Фото: Pokernews

В Лас-Вегасе продолжается Мировая серия покера, которая стартовала 30 сентября. В казино Rio лучшие игроки мира разыгрывают 88 золотых браслетов в разнообразных ивентах.

Так, в понедельник стартовал "женский" турнир LADIES NLH Championship, в котором традиционно принимают участие лишь представительницы прекрасного пола. Правда, зарегистрироваться на ивент могут и мужчины.

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Все дело в юридической загвоздке, ведь по законам штата Невада покер-рум не может отказать игроку в участии лишь на основе полового признака. Таким образом, эта лазейка не помешала Тому Хаммерсу вступить с девушками в гонку за браслетом.

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Правда, американец потерпел крах, вылетев еще до зоны ITM. Покидать зал Тому пришлось под свист участниц, которые традиционно таким образом прощаются с мужчинами-неудачниками.

Хаммерс признавался, что готов был в случае победы отдать деньги женским благотворительным фондам, однако не преуспел. Что интересно, в истории был случай, когда мужчина триумфовал на подобном турнире.

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В 2009 году Грег Сесслер выиграл Ladies Poker Championship, правда, на WSOP Circuit. На основных ивентах WSOP парень так ни разу и не попадал в призовую зону.

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