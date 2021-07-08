Американский покерист выиграл крупный турнир в Лас-Вегасе и добился невероятного достижения (видео)

Алекс Фоксен - победитель первого турнира PokerGo Cup / Фото: Twitter Pokergo

Сегодня в Лас-Вегасе стартовала крупная серия турниров PokerGo Cup. Организаторы проведут восемь ивентов, в которых примут участие лучшие покеристы мира.

Первый турнир собрал аж 66 участников, которые внесли бай-ин в размере 10 тысяч долларов. За финальный стол вышли такие монстры как Стив Золотов, Шон Перри, Ванесса Кейд, Сэм Соверел и Алекс Фоксен. Последний и стал триумфатором первого ивента.

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Алекс был чиплидером на момент начала финалки, однако не всегда удерживал первое место по стеку. Отменно себя показывал Шон Перри, который в роли аутсайдера дошел до хедз-апа и сумел несколько раз удвоить свой стек в дуэли с Фоксеном.

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Впрочем, карманная пара "девяток", на которой Алекс пошел в олл-ин, помогла ему выиграть ивент, поскольку у соперника выпала лишь пара "восьмерок". Успех не только позволил американцу захватить лидерство в серии, но и превысить отметку в 18 миллионов долларов общего дохода от покера. Эту цифру сумели преодолеть лишь 35 игроков в истории покера.

Итоги первого турнира PokerGo Cup:

Алекс Фоксен (США) – 178,2 тыс. долларов Шон Перри (США) – 132 тыс. долларов Серхи Рейксач (Испания) – 85,8 тыс. долларов Дэвид Колман (США) – 66 тыс. долларов Джордан Кристос (США) – 52,8 тыс. долларов Кристина Холст (США) – 39,6 тыс. долларов Ванесса Кейд (Канада) – 33 тыс. долларов