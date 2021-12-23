Александр Денисов стал победителем крупного турнира по покеру в Сочи (видео)

Александр Денисов выиграл турнир хайроллеров на SPF

Вчера в Сочи подошел к концу Sochi Poker Festival, на котором играли в основном российские покеристы. Последним турниром серии стал ивент High Roller.

На него зарегистрировалось 211 человек, доведя призовой фонд до отметки 381К долларов. За финальным столом оказалась лишь одна женщина – Алиса Сибгатова. А вот Вероника Шашихина покинула турнир на баббле финалки.

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После трех часов игры в хедз-апе оказались Александр Денисов и Антон Смирнов. Первый начал дуэль с пятикратным перевесом в стеке, однако в одной из раздач позволил сопернику удвоиться, проиграв с одномастными К6 против АК.

В дальнейшем соперники договорились о сделке, после чего Денисов проиграл почти весь свой стек Смирнову. Однако удача в конце улыбнулась Александру, подарив два удвоения (с Т7 и QT).

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После таких двух банков москвича было уже не остановить. В итоге Денисов заработал не только кубок, но и 80 тысяч долларов призовых. Смирнов же остался с призом 64К.