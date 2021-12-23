Олександр Денисов став переможцем великого турніру з покеру у Сочі (відео)

Олександр Денисов виграв турнір хайролерів на SPF

Вчора в Сочі добіг кінця Sochi Poker Festival, на якому грали в основному російські покеристи. Останнім турніром серії став івент High Roller.

На нього реєструвалося 211 людина, довівши призовий фонд до позначки 381К доларів. За фінальним столом опинилася лише одна жінка – Аліса Сібгатова. А ось Вероніка Шашихіна залишила турнір на баблі фіналки.

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Після трьох годин гри у хедз-апі опинилися Олександр Денисов та Антон Смирнов. Перший розпочав дуель з п'ятикратною перевагою в стеку, проте в одній із роздач дозволив супернику подвоїтися, програвши з одномісними. К6 проти АК.

Надалі суперники домовилися про угоду, після чого Денисов програв майже весь свій стек Смирнову. Проте успіх наприкінці посміхнувся Олександру, подарувавши два подвоєння (з Т7 та QT).

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Після таких двох банків москвича було вже не зупинити. У результаті Денисов заробив не лише кубок, а й 80 тисяч доларів призових. Смирнов же залишився із призом 64К.