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400 тысяч за два дня! Покерист из Колорадо взял реванш у обидчика всего спустя сутки

Анатолий Дерека
8 февраля, 16:16
Позавчера Джереми Осмус уступил в хедз-апе Джейку Шиндлеру на PokerGo Cup, однако уже на следующий день выиграл более дорогой ивент

Джереми Осмус выиграл четвертый ивент серии PokerGo Cup / Фото: Pokeroff

Продолжается хайроллерская серия PokerGo Cup, которая проходит в Лас-Вегасе при поддержке популярной стриминговой платформой PokerGo. Организаторы наметили 15 топ-турниров с лучшими игроками планеты с бай-инами от 10К до 100К долларов.

Вчера подошел к концу четвертый ивент серии, вход в который стоил 15 тысяч. На него собралось аж 65 игроков, что позволило нарастить призовой фонд почти до миллиона (975К).

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Призерами оказались 10 игроков, среди которых были Алекс Фоксен, Джейк Шиндлер, Стив Золотов и Джастин Салиба. Третье место в турнире занял один из самых успешных покеристов в истории Кэри Катц. Американец также является основателем платформы PokerGo.

Победа же наконец-то досталась Джереми Осмусу. В третьем турнире серии покерист из Колорадо проиграл в хедз-апе Шиндлеру, однако вчера оказался на высоте.

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Главным фактором успеха Джереми стала раздача в начале финалки, когда он с ТТ пошел в олл-ин и получил колл от Салибы (JJ) и Лониса (АА). Удача улыбнулась Осмусу уже на флопе, подарив долгожданную "десятку".

В хедз-ап покерист входил с двукратным отставанием от Брока Уилсона, но несколько агрессивных действий позволили ему триумфовать и заработать 263К. Всего за карьеру Осмус уже успел заработать более 11 миллионов долларов.

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Результаты финального стола PokerGo Cup 04:

  1. Джереми Осмус – 263 тыс. долларов
  2. Брок Уилсон – 195 тыс. долларов
  3. Кэри Катц – 127 тыс. долларов
  4. Билл Кляйн – 97 тыс. долларов
  5. Джастин Салиба – 78 тыс. долларов
  6. Джесси Лонис – 58 тыс. долларов