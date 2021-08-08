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Зірковий Неймар змінив імідж та заробив на покері під час міжсезонної паузи (фото)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
8 серпня, 13:45
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Форвард ПСЖ не втрачав час даремно напередодні нового сезону в ПСЖ. Бразилець спробував незвичайну зачіску і трохи заробив за покерним столом
Неймар плідно провів липень
Неймар плідно провів липень / Фото: Instagram Неймара

Форвард ПСЖ Неймар є одним з найвідоміших футболістів-гравців в покер. Бразилець нерідко грає в онлайні і навіть зізнавався, що після закінчення кар'єри має намір присвятити життя покеру.

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Поки ж у Неймара була пауза в міжсезоння, бразилець не відмовляв собі взяти участь в турнірах. У липні бразилець грав в івентах з Безлімітного Холдему з бай-іншм 5 тисяч і в підсумку закінчив місяць в плюсі.

Щоправда, підсумковий профіт Неймара склав всього 3 тисячі доларів. До того ж дистанція форварда виявилася зовсім невеликою – всього 193 роздачі.

Відзначимо, що Неймар провів літо на Копа Америка, де дійшов до фіналу зі збірною Бразилії. Правда, здобути трофей у "селесао" не вийшло. У вирішальному матчі бразильці мінімально поступилися Аргентині.

До слова, під час канікул Неймар змінив імідж. Бразилець сфотографувався з оновленою зачіскою, з косичками на голові.

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