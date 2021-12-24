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Спекотна красуня відзначила Різдво у Лас-Вегасі в апетитному костюмі Санти (фото)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
24 грудня, 13:50
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Американська покеристка Кейт Ліндсі круто відірвалася з друзями та чоловіком на різдвяній вечірці у "місті гріхів"
Кріс Мурман та Кейт Ліндсі відсвяткували Різдво у Лас-Вегасі
Кріс Мурман та Кейт Ліндсі відсвяткували Різдво у Лас-Вегасі / Фото: Instagram Кейт Ліндсі

Завтра у Європі та США відзначається Різдво. Покеристи також не пропускають святкування світлого свята, адже ближче до кінця року турніри вже повертаються.

Так, одна з найгарячіших покеристок Кейт Ліндсі вже встигла відзначитися на різдвяній вечірці у Лас-Вегасі. Дівчина пішла в один із місцевих барів в апетитному костюмі Санта-Клауса.

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На тусовку Кейт вирушила з подругами, а також своїм чоловіком Крісом Мурманом. Англієць також є відомим покеристом, входячи до ТОП-200 найуспішніших гравців в історії. Його загальний прибуток від покеру становить 6,2 мільйона доларів.

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Зазначимо, що Мурман познайомився зі своєю обраницею на одному з турнірів покеру в США. Кейт сама любить пограти в покер, проте до зустрічі з Крісом це було для неї більше як хобі.

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Читайте також: Гаряча Кейт Ліндсі виграла 40 тисяч доларів на турнірі у Лас-Вегасі

Усього за кар'єру Кеті заробила трохи більше ніж півмільйона американських грошей. Також дівчина працює в індустрії моди, а також веде свій блог про одяг, макіяж та манікюр.

Також Ліндсі активно веде сторінку в Instagram, на яку підписалося майже 5 тисяч фоловерів. Дівчина не тільки ділиться професійним контентом зі світу покеру та краси, але й активно подорожує світом.

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