Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ Протести у Києві 😷 Штам Омікрон ⚽ Шева vs Мілан: онлайн 💡 Що зміниться 1 грудня
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Знай наших! Гравець з України виграв 10 тисяч євро на супертурнірі у Празі

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
1 грудня, 21:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вісім українців взяли участь у нокаут-турнірі на WSOP Europe, а найвище забрався Михайло Сезоненко, фінішувавши сьомим
Михайло Сезоненко вийшов за фінальний стіл турніру WSOP Europe
Михайло Сезоненко вийшов за фінальний стіл турніру WSOP Europe

У чеському Розвадові продовжується Світова серія покеру Європи. Організатори WSOPE проведуть 15 івентів, у яких розігруються золоті браслети. При цьому проведенню серії не заважає навіть локдаун у Чехії.

Вночі завершився турбо-івент NLH Turbo Bounty Hunter з бай-іном 1,1 тисячі євро. На турнір зареєструвалося аж 604 гравці. Крім призових, покеристи отримували ще й додаткові бонуси за вибивання суперників.

Реклама

Читайте також: Українець вийшов у фінал великого турніру у Чехії

Українці масово зайшли в турнір у кількості восьми людина, шість із яких потрапили до ТОП-100. Найкраще виступив Михайло Сезоненко, який вийшов за фінальний стіл

Втім, низький стек не дозволив українцеві дійти високо. За підсумкове сьоме місце Михайло отримав 9,9 тисячі євро. Перше місце дісталося гравцеві з Румунії Сержіу Коврігу, котрий мав середній стек перед фіналкою.

Реклама

Результати фінального столу WSOPE #9 NLH Bounty Hunter :

  1. Сержіу Ковріг – 79,2 тис. євро
  2. Міхаель Штраух – 49 тис. євро
  3. Тім Новотни – 34,4 тис. євро
  4. Пабло Фініні – 24,6 тис. євро
  5. Ромен Ле Дантек – 17,9 тис. євро
  6. Нікола Д'Ансельмо – 13,2 тис. євро
  7. Михайло Сезоненко – 9,9 тис. євро
  8. П'єр Трауер – 7,6 тис. євро
  9. Небойса Анкучіч – 5,9 тис. євро

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Покер
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Опитування
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
55.8
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.8
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.8
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
Дивитись весь рейтинг
Main Event WSOP 2021
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти