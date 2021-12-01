Знай наших! Гравець з України виграв 10 тисяч євро на супертурнірі у Празі

У чеському Розвадові продовжується Світова серія покеру Європи. Організатори WSOPE проведуть 15 івентів, у яких розігруються золоті браслети. При цьому проведенню серії не заважає навіть локдаун у Чехії.
Вночі завершився турбо-івент NLH Turbo Bounty Hunter з бай-іном 1,1 тисячі євро. На турнір зареєструвалося аж 604 гравці. Крім призових, покеристи отримували ще й додаткові бонуси за вибивання суперників.
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Українці масово зайшли в турнір у кількості восьми людина, шість із яких потрапили до ТОП-100. Найкраще виступив Михайло Сезоненко, який вийшов за фінальний стіл
Втім, низький стек не дозволив українцеві дійти високо. За підсумкове сьоме місце Михайло отримав 9,9 тисячі євро. Перше місце дісталося гравцеві з Румунії Сержіу Коврігу, котрий мав середній стек перед фіналкою.
Результати фінального столу WSOPE #9 NLH Bounty Hunter :
- Сержіу Ковріг – 79,2 тис. євро
- Міхаель Штраух – 49 тис. євро
- Тім Новотни – 34,4 тис. євро
- Пабло Фініні – 24,6 тис. євро
- Ромен Ле Дантек – 17,9 тис. євро
- Нікола Д'Ансельмо – 13,2 тис. євро
- Михайло Сезоненко – 9,9 тис. євро
- П'єр Трауер – 7,6 тис. євро
- Небойса Анкучіч – 5,9 тис. євро