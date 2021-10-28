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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Змусив тата заробляти? Батько відомого покериста розпочав кар'єру у 77 років

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
28 жовтня, 20:55
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Джонатан ван Фліт розповів у соцмережах, що його тато вирішив познайомитися з покером і вже відзначився першими успіхами
Джонатан ван Фліт підсадив батька на покер
Джонатан ван Фліт підсадив батька на покер / Фото: Pokeroff

Один з найвідоміших американських покеристів є Джонатан ван Фліт. За свою кар'єру уродженець Ванкувера заробив близько 10 мільйонів доларів в онлайні та офлайні.

ACR Pros Jon Van Fleet – Americas Cardroom

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При цьому ван Фліт вирішив підсадити на покер ще свою сім'ю. Днями покерист поділився радісною новиною його 77-річний батько виграв свій перший турнір.

Пенсіонер виступає під ніком "g33z", а в покер грає лише чотири місяці. Нещодавно ж батько Джонатана зареєструвався в івенті з бай-іном 3,3 долара і тріумфував у ньому, заробивши 201 долар.

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Зазначимо, що тато покериста награв уже 35 турнірів і навіть має загальний прибуток у 160 доларів. До речі, батько сильно допоміг Джону свого часу, коли він страждав від алкоголізму та депресії, а також вживав наркотики.

Читайте також: Американська пенсіонерка здолала 800 кілометрів і виграла 50 тисяч у покері

Пройшовши лікування, ван Фліт повернувся до покеру і в 2017 році оформив бесткеш в одному з онлайн-івентів – 1 мільйон доларів. Приїхав американець і на нинішню WSOP, де вже встиг двічі опинитися у призах.

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