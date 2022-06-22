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Зал слави покеру чекає на нову легенду. Названо десятку фіналістів

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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22 червня, 22:49
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У середині липня буде визначено нового члена Poker Hall Of Fame. На цю нагороду претендують десять знаменитостей покеру
Зал слави покеру чекає у своєму складі на нову легенду
Зал слави покеру чекає у своєму складі на нову легенду

Щорічно організатори WSOP згадують про Зал слави покеру (Poker Hall Of Fame) і поповнюють його новими іменами. 2021-го новим членом клубу став ізраїльтянин Елі Елезра.

Цього року також буде визначено нового щасливчика. З початку Світової серії покеру глядачі пропонували свої кандидатури у вільному порядку. З них організатори обрали десять номінантів-фіналістів:

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  • Бертран Гроспельє
  • Джош Арьє
  • Лейн Флек (посмертно)
  • Кеті Ліберт
  • Майк Матусов
  • Браян Раст
  • Метт Севедж
  • Лон Макікерн та Норман Чад
  • Ісайя Шайнберг
  • Майкл Мізракі

Тепер же чинні члени клубу проголосують за того, хто опиниться серед них. Нагадаємо, що з 60 гравців PHOF в живих залишився лише 31. Переможця буде оголошено 10 липня, коли стартує фінальний стіл Main Event.

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Також цього дня на WSOP розпочнеться спеціальний турнір Poker Hall of Fame Bounty NLH за 1979 доларів бай-іну (на честь року заснування PHOF). Усіх живих членів клубу запрошено на нього, а за їх нокаут гравці отримуватимуть додаткові баунті.

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