Зал слави покеру чекає на нову легенду. Названо десятку фіналістів

У середині липня буде визначено нового члена Poker Hall Of Fame. На цю нагороду претендують десять знаменитостей покеру

Зал слави покеру чекає у своєму складі на нову легенду

Щорічно організатори WSOP згадують про Зал слави покеру (Poker Hall Of Fame) і поповнюють його новими іменами. 2021-го новим членом клубу став ізраїльтянин Елі Елезра.

Цього року також буде визначено нового щасливчика. З початку Світової серії покеру глядачі пропонували свої кандидатури у вільному порядку. З них організатори обрали десять номінантів-фіналістів:

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Бертран Гроспельє

Джош Арьє

Лейн Флек (посмертно)

Кеті Ліберт

Майк Матусов

Браян Раст

Метт Севедж

Лон Макікерн та Норман Чад

Ісайя Шайнберг

Майкл Мізракі

Тепер же чинні члени клубу проголосують за того, хто опиниться серед них. Нагадаємо, що з 60 гравців PHOF в живих залишився лише 31. Переможця буде оголошено 10 липня, коли стартує фінальний стіл Main Event.

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Також цього дня на WSOP розпочнеться спеціальний турнір Poker Hall of Fame Bounty NLH за 1979 доларів бай-іну (на честь року заснування PHOF). Усіх живих членів клубу запрошено на нього, а за їх нокаут гравці отримуватимуть додаткові баунті.