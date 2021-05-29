Навіщо зняв маску? Поліція зловила злочинця, який викрав сейф з мільйоном з дому покериста

Брок Брюер обчистив будинок Чада Пауера і забрав з нього сейф з 1 мільйоном доларів і фішками казино

Чад Пауер (ліворуч) став жертвою пограбування Брока Брюера (праворуч) / Фото: Pocketfives

Поліція США заарештувала підозрюваного, який звинувачується в пограбуванні будинку відомого покериста Чаду Пауера. Подія сталася ще в лютому цього року. Ним став 32-річний житель Лас-Вегаса Брок Брюер.

Повідомляється, що зловмисник проник у будинок Пауера в Хендерсоні (штат Невада) через чорних вхід і викрав сейф з 1 млн. доларів і фішками казино. Брока звинувачують в декількох важких злочинах – викраденні зі зломом і носінні смертельної зброї. Брюер зізнався, що стежив за Чадом від казино, де він грав за високими ставками, до будинку.

Гравця викрили, тому що він зняв маску під час пограбування і камера зуміла зберегти його обличчя. Виявляється, що злочинець вже був помічений у подібних справах у 2006 році, коли також стежив за покеристом і був спійманий на крадіжці 15 тисяч доларів. 1 червня Брюер повинен постати перед судом.