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Юрист-невдаха розриває в покер, вигравши другий турнір Світової серії за тиждень

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
16 жовтня, 22:10
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Американський хайролер Ентоні Зінно затягнув четвертий браслет WSOP в кар'єрі, вигравши івент H.O.R.S.E
Ентоні Зінно виграв другий браслет WSOP за тиждень
Ентоні Зінно виграв другий браслет WSOP за тиждень / Фото: WSOP

У ці дні в Лас-Вегасі триває Світова серія покеру 2021. У казино Rio розігруються 88 золотих браслетів, якими нагороджують найкращих гравців івентів.

Вночі підійшов до кінця турнір №27 зі змішаних дисциплін – H.O.R.S.E. На подію з бай-іном 1500 доларів заявилося 594 гравці.

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З покеристів, що дійшли до фіналки, найбільш іменитим був Ентоні Зінно, який чотири дні тому взяв браслет WSOP у івенті зі Стаду. Цієї ночі американець також був найкращим, збільшивши свою колекцію трофеїв.

В хедз-апі Ентоні не залишив шансів Ренді Охель. Після перемоги Зінно розповів, що він хотів стати юристом, але після отримання диплома вирішив все ж заробляти на життя покером.

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Тріумф дозволив Зінно стати чотириразовим чемпіоном Світової серії покеру. Свої перші перемоги на WSOP американець святкував у 2015 та 2019 році. Всього ж за свою кар'єру Ентоні виграв майже 10,5 мільйона доларів.

Результати фінального столу WSOP #27 H.O.R.S.E:

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  1. Ентоні Зінно (США) – 160,6 тис доларів
  2. Ренді Охель – 99,2 тис доларів
  3. Крістофер Адамс – 69,5 тис доларів
  4. Као Ченг Сечао- 49,5 тис доларів
  5. Даррен Кеннеді – 35,9 тис доларів
  6. Пол Холдер – 26,5 тис доларів
  7. Кертіс Фелпс – 19,9 тис доларів
  8. Макс Пескаторі – 15,2 тис доларів
  9. Майкл Розенберг – 11,8 тис доларів

покерWSOP
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Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
15
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
53.2
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.2
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
37.8
5
Ден Сміт Ден Сміт
37.4
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