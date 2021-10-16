Юрист-невдаха розриває в покер, вигравши другий турнір Світової серії за тиждень

У ці дні в Лас-Вегасі триває Світова серія покеру 2021. У казино Rio розігруються 88 золотих браслетів, якими нагороджують найкращих гравців івентів.
Вночі підійшов до кінця турнір №27 зі змішаних дисциплін – H.O.R.S.E. На подію з бай-іном 1500 доларів заявилося 594 гравці.
З покеристів, що дійшли до фіналки, найбільш іменитим був Ентоні Зінно, який чотири дні тому взяв браслет WSOP у івенті зі Стаду. Цієї ночі американець також був найкращим, збільшивши свою колекцію трофеїв.
В хедз-апі Ентоні не залишив шансів Ренді Охель. Після перемоги Зінно розповів, що він хотів стати юристом, але після отримання диплома вирішив все ж заробляти на життя покером.
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Тріумф дозволив Зінно стати чотириразовим чемпіоном Світової серії покеру. Свої перші перемоги на WSOP американець святкував у 2015 та 2019 році. Всього ж за свою кар'єру Ентоні виграв майже 10,5 мільйона доларів.
Результати фінального столу WSOP #27 H.O.R.S.E:
- Ентоні Зінно (США) – 160,6 тис доларів
- Ренді Охель – 99,2 тис доларів
- Крістофер Адамс – 69,5 тис доларів
- Као Ченг Сечао- 49,5 тис доларів
- Даррен Кеннеді – 35,9 тис доларів
- Пол Холдер – 26,5 тис доларів
- Кертіс Фелпс – 19,9 тис доларів
- Макс Пескаторі – 15,2 тис доларів
- Майкл Розенберг – 11,8 тис доларів