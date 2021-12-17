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Взяти реванш до кінця року! Брін Кенні близький до повернення на перше місце у крутому рейтингу

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
17 грудня, 19:10
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Кенні веде з Бономо заочну боротьбу за звання найуспішнішого покериста в історії і має намір знову вийти в лідери до кінця року
Брін Кенні (ліворуч) та Джастін Бономо (праворуч) б'ються за вершину рейтингу топ-покеристів
Брін Кенні (ліворуч) та Джастін Бономо (праворуч) б'ються за вершину рейтингу топ-покеристів / Фото: Pokernews

На початку грудня у світі покеру відбулася знаменна подія. У рейтингу найуспішніших покеристів в історії відбулася зміна лідера Джастін Бономо випередив Бріна Кенні за кількістю призових за кар'єру.

Перший нині зупинився на позначці 57,1 мільйона, тоді як у Кенні поки що 56,9М. Різниця між ними становить приблизно 260 тисяч, тому Брін має намір повернути собі перший рядок вже до кінця цього року.

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Одна з таких можливостей – Main Event Світового покерного туру в казино Bellagio, в Лас-Вегасі. Захід зібрав аж 716 гравців, які заплатили по 10 тисяч доларів бай-іну.

У День 3 перейшли 105 учасників і серед них залишилися Кенні з Бономо. До призової зони залишилося зовсім небагато, до ITM потраплять 90 гравців.

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Серед лідерів по стеку якраз знаходиться Брін, який має перевагу у стеку над Джастіном. Чіплідером є Бен Хамнетт, який має стек в 160 бб. Крім того, у гонці залишаються такі імениті гравці як Ділан Лінде, Ерік Сайдел, Лендон Тайс, Ендрю Ліхтенбергер, а також рекордсмен із перемог на ME WPT Даррен Еліас.

Для того, щоб Кенні обійшов Бономо у підсумковому рейтингу, йому потрібно зайняти місце не нижче п'ятого та сподіватися на виліт опонента на бабблі. Переможцю ж дістанеться аж 1,2 мільйона доларів.

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Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.1
2
Брін Кенні Брін Кенні
56.9
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.4
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
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