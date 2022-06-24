Виграв майже мільйон за місяць! Став відомий перший дворазовий переможець на WSOP 2022

На Світовій серії покеру, де розігрується 89 золотих браслетів, визначився перший дворазовий тріумфатор. Ним став американець Даніель Зак.
Хлопець з Принстона уславився фахівцем з нетипових видів покеру. Зак виграв івент №15 по Омаху Хай-Лоу, піднявши 440 тисяч. А тепер успіх посміхнувся йому в турнірі №40 з Семикарткового Стаду.
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У двогодинному хедз-апі події за 10 тисяч Даніель зміг здолати Девіда Фанкхаузера і заробити 324К. Усього ж Зак вже всьоме опинився у призах на цій Світовій серії покеру.
Це принесло йому на WSOP 905 тисяч доларів. Для нього це вже третій браслет у кар'єрі. Його загальний прибуток від покеру дорівнює 2,2 мільйона доларів.
Результати фінального столу турніру WSOP Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship :
- Даніель Зак – 324,1 тис. доларів
- Девід Фанкхаузер – 200,3 тис. доларів
- Зія Рахім – 147,8 тис. доларів
- Ерік Куртцман – 110,3 тис. доларів
- Шон Діб – 83,4 тис. доларів
- Чед Івслейдж – 63,9 тис. доларів
- Браян Гастінгс – 49,5 тис. доларів
- Стівен Луб – 38,9 тис. доларів
- Лонг Тран – 31 тис. доларів