Виграв майже мільйон за місяць! Став відомий перший дворазовий переможець на WSOP 2022

Даніель Зак виграв третій браслет WSOP у кар'єрі

На Світовій серії покеру, де розігрується 89 золотих браслетів, визначився перший дворазовий тріумфатор. Ним став американець Даніель Зак.

Хлопець з Принстона уславився фахівцем з нетипових видів покеру. Зак виграв івент №15 по Омаху Хай-Лоу, піднявши 440 тисяч. А тепер успіх посміхнувся йому в турнірі №40 з Семикарткового Стаду.

У двогодинному хедз-апі події за 10 тисяч Даніель зміг здолати Девіда Фанкхаузера і заробити 324К. Усього ж Зак вже всьоме опинився у призах на цій Світовій серії покеру.

Це принесло йому на WSOP 905 тисяч доларів. Для нього це вже третій браслет у кар'єрі. Його загальний прибуток від покеру дорівнює 2,2 мільйона доларів.

Результати фінального столу турніру WSOP Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship :