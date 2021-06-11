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"Все, що мені потрібно – піковий туз": як легендарна пісня "Ace of Spades" підкорила покерний світ (ВІДЕО)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
11 червня, 21:32
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У 1980 році рок-група Motorhead написала легендарну пісню про покер
Група Motorhead написала один із шедеврів рок-музики "Ace of Spades"
Група Motorhead написала один із шедеврів рок-музики "Ace of Spades" / Фото: Getty Images

Для багатьох любителів музики найвідомішим треком про покер є композиція Lady Gaga – Poker Face. Втім, справжні любителі хеві-металу лише посміються над такою думкою. Адже в їхній пам'яті відразу спливе хіт британської групи Motorhead під назву "Ace of Spades".

Вона дослівно перекладається "піковий туз". Пісня була випущена в далекому 1980 році і дала назву цілому альбому. До нього увійшли також такі хіти як "Love Me Like a Reptile", "Shoot You in the Back", "Live to Win" та інші.

У тексті пісні співається про любов соліста до гемблінгу. Він співає про те, що гра для нього – це задоволення і як він хоче побачити на столі того самого пікового туза. Також Іен Кілмістер ("Леммі") відзначав, що йому подобаються більше "однорукі бандити" (ігрові автомати), ніж карти або кості. Але про них він не співав, адже "не можна ж оспівувати фрукти і колеса, які крутяться".

Що цікаво, у 2019 році один з покер-румів провів голосування на найкращу покерну пісню, опитавши більш ніж тисячу гравців. У ньому з великим відривом перемогла саме композиція "Ace of Spades", яка обігнала якраз "гагівський" Poker Face. Пропонуємо ще раз послухати цей шедевр рок-музики!

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