Візьми Євро на "понт": український покер-рум розіграє понад мільйон гривень до кінця тижня

PokerMatch запрошує любителів покеру на божевільний марафон турнірів до Євро-2020

Не пропустіть серію турнірів з покеру, присвячену футбольному Євро-2020 / Фото: PokerMatch

Вже 11 червня стартує футбольне Євро-2020, а з ним і серія турнірів Euro PONT від нашого партнера PokerMatch із загальною гарантією понад 10 мільйонів гривень!

На цьому тижні відбудуться три івенти в рамках серії, в якій буде розіграно не менше 1,15 мільйона гривень. У п'ятницю відбудеться турнір Grand Opening з бай-іном 400 гривень. Старт турніру о 19:00, тому навіть футбольні вболівальники можуть встигнути до початку першого поєдинку чемпіонату Європи. Нагадаємо, що матч-відкриття Євро Туреччина – Італія стартує о 22:00.

У суботу в той самий час на любителів покеру чекає змагання Fan Cup (вхід – 500 гривень). А неділя пройде під знаком матчдея збірної України. О 18:00 розпочнеться турнір Оle-Оle-Оle Ukraine з бай-іном всього 250 гривень. Відзначимо, що команда Андрія Шевченка почне свій матч проти збірної Нідерландів о 22:00.

Розклад турнірів на 11-13 червня

Дата час турнір Бай-ін Гарантія 11.06 пт 19:00 [Euro PONT # 1] Grand Opening 500K Turbo PKO 400 грн 500 000 грн 12.06 сб 19:00 [Euro PONT # 2] Fan Cup 400K Turbo PKO 500 грн 400 000 грн 13.06 нд 18:00 [Euro PONT # 3] Оle-Оle-Оle Ukraine 250K Turbo PKO 250 грн 250 000 грн

Всі івенти пройдуть у форматі прогресивного нокауту з мульти-ентрі (максимум 4 входи), а також можливими ребаями та аддонами. Також важливо нагадати, що є можливість потрапити на змагання через турніри-сателіти. Їх структура детально розписана в лобі самих івентів.

Крім того, не забувайте про акцію Euro PONT Турніроманія, в рамках якої PokerMatch розіграє окремий призовий фонд у 250 тисяч гривень. Приєднуйтесь до покерного марафону і вболівайте за футбольну збірну України разом з PokerMatch!