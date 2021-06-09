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Візьми Євро на "понт": український покер-рум розіграє понад мільйон гривень до кінця тижня

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
9 червня, 15:55
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PokerMatch запрошує любителів покеру на божевільний марафон турнірів до Євро-2020
Не пропустіть серію турнірів з покеру, присвячену футбольному Євро-2020
Не пропустіть серію турнірів з покеру, присвячену футбольному Євро-2020 / Фото: PokerMatch

Вже 11 червня стартує футбольне Євро-2020, а з ним і серія турнірів Euro PONT від нашого партнера PokerMatch із загальною гарантією понад 10 мільйонів гривень!

На цьому тижні відбудуться три івенти в рамках серії, в якій буде розіграно не менше 1,15 мільйона гривень. У п'ятницю відбудеться турнір Grand Opening з бай-іном 400 гривень. Старт турніру о 19:00, тому навіть футбольні вболівальники можуть встигнути до початку першого поєдинку чемпіонату Європи. Нагадаємо, що матч-відкриття Євро Туреччина – Італія стартує о 22:00.

У суботу в той самий час на любителів покеру чекає змагання Fan Cup (вхід – 500 гривень). А неділя пройде під знаком матчдея збірної України. О 18:00 розпочнеться турнір Оle-Оle-Оle Ukraine з бай-іном всього 250 гривень. Відзначимо, що команда Андрія Шевченка почне свій матч проти збірної Нідерландів о 22:00.

Розклад турнірів на 11-13 червня

Дата час турнір Бай-ін Гарантія
11.06 пт 19:00[Euro PONT # 1] Grand Opening 500K Turbo PKO400 грн500 000 грн
12.06 сб 19:00[Euro PONT # 2] Fan Cup 400K Turbo PKO500 грн400 000 грн
13.06 нд 18:00[Euro PONT # 3] Оle-Оle-Оle Ukraine 250K Turbo PKO250 грн250 000 грн

Всі івенти пройдуть у форматі прогресивного нокауту з мульти-ентрі (максимум 4 входи), а також можливими ребаями та аддонами. Також важливо нагадати, що є можливість потрапити на змагання через турніри-сателіти. Їх структура детально розписана в лобі самих івентів.

Крім того, не забувайте про акцію Euro PONT Турніроманія, в рамках якої PokerMatch розіграє окремий призовий фонд у 250 тисяч гривень. Приєднуйтесь до покерного марафону і вболівайте за футбольну збірну України разом з PokerMatch!

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