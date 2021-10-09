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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Власник автосалону вдало заїхав у Лас-Вегас, вигравши майже 100 тисяч в покер

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
9 жовтня, 17:00
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Рафаель Леброн виявився найсильнішим гравцем в Стад, вигравши другий золотий браслет в кар'єрі
Рафаель Леброн - щасливий володар золотого браслета WSOP
Рафаель Леброн - щасливий володар золотого браслета WSOP / Фото: WSOP

30 вересня о Лас-Вегасі розпочалася Світова серія покеру. WSOP проходить в офлайн-режим після того, як в минулому році зробила паузу через пандемію коронавірусу.

Вчора завершився 14-ий івент серії з Семикарткового Стаду. На турнір з бай-іном 1500 доларів зареєструвався 261 гравець. З популярних гравців за фінальним столом потрапив хіба що Шон Діб, але американець задовольнився п'ятим місцем.

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Переможцем же став напівпрофесіонал Рафаель Леброн, власник автосалону у Вашингтоні. Хлопець здобув свій другий браслет в кар'єрі після тріумфу в івенті з Лімітного Холдему п'ять років тому.

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Сам Рафаель визнається, що зазвичай грає в покер три рази на рік, проте на час WSOP він кидає всі свої справи та бере участь в максимальній кількості івентів.

Результати WSOP #14 Seven Card Stud:

  1. Рафаель Леброн – 82,2 тис доларів
  2. Девід Вільямс – 50,8 тис доларів
  3. Девід Московіц – 35,5 тис доларів
  4. Христина Хілл – 25,3 тис доларів
  5. Шон Діб – 18,4 тис доларів
  6. Ніколас Сайкен – 13,6 тис доларів
  7. Мауріціо Мелара – 10,4 тис доларів
  8. Хал Ротхольц – 8,1 тис доларів
  9. Стівен Альбіні – 6,5 тис доларів

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покерWSOP
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Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
15
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
53.2
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.2
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
37.8
5
Ден Сміт Ден Сміт
37.4
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