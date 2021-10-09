Власник автосалону вдало заїхав у Лас-Вегас, вигравши майже 100 тисяч в покер

30 вересня о Лас-Вегасі розпочалася Світова серія покеру. WSOP проходить в офлайн-режим після того, як в минулому році зробила паузу через пандемію коронавірусу.
Вчора завершився 14-ий івент серії з Семикарткового Стаду. На турнір з бай-іном 1500 доларів зареєструвався 261 гравець. З популярних гравців за фінальним столом потрапив хіба що Шон Діб, але американець задовольнився п'ятим місцем.
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Переможцем же став напівпрофесіонал Рафаель Леброн, власник автосалону у Вашингтоні. Хлопець здобув свій другий браслет в кар'єрі після тріумфу в івенті з Лімітного Холдему п'ять років тому.
Сам Рафаель визнається, що зазвичай грає в покер три рази на рік, проте на час WSOP він кидає всі свої справи та бере участь в максимальній кількості івентів.
Результати WSOP #14 Seven Card Stud:
- Рафаель Леброн – 82,2 тис доларів
- Девід Вільямс – 50,8 тис доларів
- Девід Московіц – 35,5 тис доларів
- Христина Хілл – 25,3 тис доларів
- Шон Діб – 18,4 тис доларів
- Ніколас Сайкен – 13,6 тис доларів
- Мауріціо Мелара – 10,4 тис доларів
- Хал Ротхольц – 8,1 тис доларів
- Стівен Альбіні – 6,5 тис доларів