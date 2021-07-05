У ритмі Євро: український покер-рум розіграв понад 13 мільйонів гривень під час чемпіонату Європи

PokerMatch підбив підсумки спекотної серії турнірів Euro PONT, в ході якої розіграв 24 чемпіонських кубка

/ Фото: PokerMatch

Найбільший покер-рум України PokerMatch завершив захоплюючу серію турнірів Euro PONT, присвячену футбольному чемпіонату Європи. На жаль, разом з нею підійшов до кінця і виступ збірної України на Євро, яка поступилася у чвертьфіналі збірній Англії.

За підсумками 24 івентів компанія розіграла 13,1 мільйона гривень призових, а також 24 чемпіонських кубка. Користувач з ніком pavel1100 єдиний зумів оформити дубль, вигравши два турніри. Сьогодні ж вранці завершилася Головна подія Euro PONT, яка зібрала 802 входи.

Його чемпіоном став користувач kristina212, який домігся успіху з одного входу. Це дозволило йому заробити 265,5 тисячі гривень, до яких він додав ще 99 з гаком тисяч за нокаути суперників. Всього ж в турніри було виконано понад 15 тисяч входів, а 734 користувачі змогли хоча б раз пробитися до призової зони. Перелік всіх чемпіонів доступний на сайті PokerMatch.

Крім того, організатори підбили підсумки акції "Euro PONT Турніроманія". У ній PokerMatch розіграв 250 тисяч гривень між 40 найкращими гравцями, які частіше за всіх вибивали суперників зі столів. Переможцем став гравець kokalatee, який заробив 50 тисяч гривень. Його переслідувач beoz відстав на 184 бали, однак все одно залишився з призом в 37,5 тисячі гривень. Інші найкращі нокаутери поповнили свій банкрол щонайменше на 1250 гривень.