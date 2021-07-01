У США пройшов найбільш дружній турнір з покеру – 11 гравців відмовилися від боротьби за призові

Найкращі покеристи івенту RunGoodGear розділили між собою призові порівну, уклавши одну з найбільших угод

11 друзів-покеристів, які розділили призові до фінального столуpok / Фото: Pokernews

В Айові відбувся один з найбільш дружніх турнірів з покеру, який пройшов в рамках серії RunGoodGear в казино Horseshoe. Головна подія з бай-іном 575 доларів зібрала аж 851 вхід.

Фінал же його вийшов несподіваним. Коли в грі залишилося 11 осіб, чіплідер Карл Хіннеріхс запропонував всім учасникам укласти угоду, щоб поділити залишившися3 призові порівну. На подив, всі гравці дали своє добро, тому дистанція, що залишилася, пройшла лише в боротьбі за трофей.

Кожен з учасників "договору" отримав по 26 тисяч доларів, а переможцем сенсаційно став Фріман Кауфман, у якого на момент угоди був один з найменших стеків. Що цікаво, для американця це була перша "жива" перемога в кар'єрі, адже до цього він в основному грав в онлайн-покер. Крім титулу, Фріман також отримав квиток на турнір Pro-Am All-Stars Event, який відбудеться в кінці року.