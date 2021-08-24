В Одесі проходить гаряча серія турнірів до Дня Незалежності України – яскраві фото та відео

В ці дні в Одесі проходить велика покерна серія PokerMatch UA Millions. З 20 по 29 серпня на учасників чекає 9 супертурнірів!
Загальний призовий фонд подій складе більше 10 мільйонів гривень. Серія вже почала дарувати море емоцій від івентів з Безлімітного Холдему та Омахм.
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Всі турніри проходять в одеському казино First (Gagarinn Hotel) на березі Чорного моря. Вже визначився переможець першого супертурніру PokerMatch Millions.
Ним став одесит Володимир Гулько. Гравець в напруженій п'ятигодинній битві все ж здобув Кубок і головний приз івенту – 400 тисяч гривень.
Календар наступних ігор PokerMatch UA Millions:
|дати
|Івент
|Бай-ін
|Гарантія
|22-24 серпня
|Independence Cup
|30 000 грн
|2 млн грн
|23-24 серпня
|First Open Cup
|1500/8000 грн
|1 млн грн
|24 серпня
|Ukraine Poker Cup Omaha PL
|8000 грн
|300 тис. грн
|25 серпня
|PokerMatch Stars Bounty
|9200 грн
|500 тис. грн
|25 серпня
|Hyper Turbo Event
|3500 грн
|200 тис. грн
|26-27 серпня
|Progressive Knockout 8-max
|11 500 грн
|500 тис. грн
|28-29 серпня
|Goodbye Summer
|1000/5500 грн
|500 тис. грн
|25-29 серпня
|Main Event
|2500/20 000 грн
|3 млн грн
Пропонуємо згадати найяскравіші моменти серії PokerMatch UA Millions за ці п'ять днів: