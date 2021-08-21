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У світі покеру намічається новий челендж – Ден Кейтс має намір зробити шашлик з противника

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
21 серпня, 22:05
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Американець впевнений, що швидко розбереться з Філом Гальфондом в хедз-ап битві з Омахи
Ден Кейтс готовий розібратися з Філом Гальфондом
Ден Кейтс готовий розібратися з Філом Гальфондом

В кінці минулого року відомий хайролер Ден Кейтс на деякий час пішов з покеру. Причиною такого рішення стало бажання зайнятися благодійністю і кіновиробництвом.

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Однак, схоже, що тепер американець готовий повернутися в покер. Головним стимулом для цього став можливий хедз-ап челлендж проти Філа Гальфонда. Про це Кейтс заявив на подкасті у Брендона Адамса.

"Я вирішив прийняти виклик Гальфонда, тому що він просто здається таким славним хлопцем, який завжди все робить правильно і ніколи не злиться.

Але я бачу все його л*йно. Я знаю, хто ти є насправді. Йому потрібен хтось, хто надере його дупу".

Після цього Ден додав скандальний запис в Twitter: "Я зроблю з тебе шашлик, Філ Гальфонд". Його опонент зробив ретвіт повідомлення і лише коротко дописав: "Люблю Кейтса".

Поки ж дата їх матчу невідома. Умови ж передбачають дуель з Омахи PLO з бай-інами 100/200 євро. Дистанція невелика – лише 2 500 роздач.

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Гальфонд і Кейтс вже грали один проти одного в травні минулого року. Тоді за 754 роздачі за тими самими умовами Омахи Філ виграв у Кейтса 86,8 тисячі євро.

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