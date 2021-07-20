Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

У Лас-Вегасі помер багаторазовий володар браслетів WSOP – причина смерті невідома

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
20 липня, 17:10
Копіювати лінк
Шестикратному чемпіону Світової серії покеру Лейн Флеку було всього 52 роки, коли його знайшли мертвим у своєму будинку в Лас-Вегасі
Лейн Флек залишив наш світ у віці 52 років
Лейн Флек залишив наш світ у віці 52 років / Фото: Pokernews

Скорботні новини прийшли з США. На 53 році життя був знайдений мертвим відомий американський гравець у покер Лейн Флек.

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив професійний покерист Ренді Охель. Хлопець не назвав причини смерті, а лише уточнив, що Лейн був знайдений без свідомості у своєму будинку в Лас-Вегасі. Співчуття в коментарях висловили багато відомих гравців, в тому числі Філ Хельмут, Даніель Негреану, Метт Севідж та інші.

Лейн прославився на Світовій серії покеру, вигравши аж шість золотих браслетів WSOP, більшість з них – в турнірах з Омахи. Також на рахунку гравця чотири других місця в великих змаганнях – двох івентах WSOP, а також WPT Aruba та World Poker Finals. Всього ж за кар'єру американець підняв п'ять з гаком мільйонів на покері. Завдяки своєму почуттю гумору у Флек було багато друзів в картковому світі, а також 26-річна дочка Хейлі.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Покер
WSOP
Більше новин
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Рейтинг
Найпопулярніші покеристи в Instagram
1
Даніель Негреану Даніель Негреану
318
2
Філ Айві Філ Айві
158
3
Лів Боері Лів Боері
122
4
Марsя Хо Марsя Хо
110
5
Філ Хельмут Філ Хельмут
98
Дивитись весь рейтинг
Світова серія покеру 2021

WSOP
Online

Усі власники браслетів
Опитування
Цитата дня

Чоловіки таємно вважають, що вони краще за всіх роблять три речі: водять машину, займаються сексом і грають в покер

Алекс vezec8
Правила життя покериста
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
53.2
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.2
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
37.8
5
Ден Сміт Ден Сміт
37.0
Дивитись весь рейтинг
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти