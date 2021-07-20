У Лас-Вегасі помер багаторазовий володар браслетів WSOP – причина смерті невідома

Шестикратному чемпіону Світової серії покеру Лейн Флеку було всього 52 роки, коли його знайшли мертвим у своєму будинку в Лас-Вегасі

Лейн Флек залишив наш світ у віці 52 років / Фото: Pokernews

Скорботні новини прийшли з США. На 53 році життя був знайдений мертвим відомий американський гравець у покер Лейн Флек.

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив професійний покерист Ренді Охель. Хлопець не назвав причини смерті, а лише уточнив, що Лейн був знайдений без свідомості у своєму будинку в Лас-Вегасі. Співчуття в коментарях висловили багато відомих гравців, в тому числі Філ Хельмут, Даніель Негреану, Метт Севідж та інші.

Лейн прославився на Світовій серії покеру, вигравши аж шість золотих браслетів WSOP, більшість з них – в турнірах з Омахи. Також на рахунку гравця чотири других місця в великих змаганнях – двох івентах WSOP, а також WPT Aruba та World Poker Finals. Всього ж за кар'єру американець підняв п'ять з гаком мільйонів на покері. Завдяки своєму почуттю гумору у Флек було багато друзів в картковому світі, а також 26-річна дочка Хейлі.