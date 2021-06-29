У Харкові на серії турнірів Ukraine Championship визначився новий чемпіон України з покеру

Олександр Штанько тріумфував на Головній події чемпіонату України з покеру, який проходив в "першій столиці України" з 20 по 28 червня

Учасники фінального столу Main Event Ukraine Championship / Фото: PokerMatch

Вчора в Харкові завершився чемпіонат України зі спортивного покеру. Найбільша серія турнірів у країні проходила з 20 по 28 червня в офлайн-режимі в клубі Full House Kharkiv.

Організатори розіграли три кубки, головний з яких – за чемпіонство в Main Event. У призах закінчив стример компанії PokerMatch Влад Betman95. Хлопець фінішував десятим, здобувши 20 тисяч гривень. Ну а топ-трійку склали київські покеристи.

Перемога дісталася Олександру Штанько, на другому і третьому місці фінішували Дмитро Шибенко та Рустам Гаврилюк відповідно. Крім призових, топ-трійка отримала дипломи від Всеукраїнської Федерації спортивного покеру, а також подарунки від генерального партнера Ukraine Championship – найбільшого покер-руму України PokerMatch.

До слова, найуспішніший покерист країни Євген Качалов також брав участь в Головній події чемпіонату України з покеру, проте дійшов лише до третього ігрового дня. Тепер же гравцеві доведеться почекати ще як мінімум рік, щоб вперше завоювати титул чемпіона України.