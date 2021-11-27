У Фінляндії тане лід! Гаряча красуня позує в Instagram із вкрай відвертим декольте (фото)

Сара Шафак все більше набирає шанувальників в інтернеті та постить запальні знімки

Сара Шафак – гаряча фінська покеристка / Фото: Instagram Сари Шафак

Неймовірна фінка Сара Шафак є однією з найпалкіших покеристок. Попри те, що вона досить рідко грала на великих івентах, красуня залишається в тусовці покеру.

До того ж через свою зовнішність Сара активно приваблює шанувальників. На її сторінку в Instagram підписалося вже понад 146 тисяч. Там дівчина підтримує публіку апетитними фотографіями.

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Учора, наприклад, Шафак опублікувала серію знімком у чорних обтягуючих штанях. Однак увагу публіки, напевно, привертає дуже глибоке декольте з відкритими плечима.

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Загалом за півдня кількість лайків під її постом зросла до чотирьох тисяч. Раніше фінка показала свою гарячу фігуру у схожому луці, однак із відкритим топом.

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Фінська красуня завжди не соромилася хвалитися формою своїх грудей, демонструючи їх у облягаючих вбраннях. Немає сумнівів, Сара вже давно зрозуміла, як набрати популярності у Instagram!

Зазначимо, що дівчина є уродженкою столиці Фінляндії Гельсінкі, хоча її батько родом із Марокко. 2012 року Шафак стала переможницею національного конкурсу "Міс Фінляндія" і навіть представляла свою країну на конкурсі "Міс Всесвіт". А через два роки місцевий журнал назвав Шафак найсексуальнішою жінкою Фінляндії.