Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📣 Прес-марафон Зеленського Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 Бурба – герой чи зрадник? 🎄 Новий рік 2022
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

У Фінляндії тане лід! Гаряча красуня позує в Instagram із вкрай відвертим декольте (фото)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
27 листопада, 21:50
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сара Шафак все більше набирає шанувальників в інтернеті та постить запальні знімки
Сара Шафак – гаряча фінська покеристка
Сара Шафак – гаряча фінська покеристка / Фото: Instagram Сари Шафак

Неймовірна фінка Сара Шафак є однією з найпалкіших покеристок. Попри те, що вона досить рідко грала на великих івентах, красуня залишається в тусовці покеру.

До того ж через свою зовнішність Сара активно приваблює шанувальників. На її сторінку в Instagram підписалося вже понад 146 тисяч. Там дівчина підтримує публіку апетитними фотографіями.

Реклама

Учора, наприклад, Шафак опублікувала серію знімком у чорних обтягуючих штанях. Однак увагу публіки, напевно, привертає дуже глибоке декольте з відкритими плечима.

Реклама

Загалом за півдня кількість лайків під її постом зросла до чотирьох тисяч. Раніше фінка показала свою гарячу фігуру у схожому луці, однак із відкритим топом.

Реклама

Фінська красуня завжди не соромилася хвалитися формою своїх грудей, демонструючи їх у облягаючих вбраннях. Немає сумнівів, Сара вже давно зрозуміла, як набрати популярності у Instagram!

Зазначимо, що дівчина є уродженкою столиці Фінляндії Гельсінкі, хоча її батько родом із Марокко. 2012 року Шафак стала переможницею національного конкурсу "Міс Фінляндія" і навіть представляла свою країну на конкурсі "Міс Всесвіт". А через два роки місцевий журнал назвав Шафак найсексуальнішою жінкою Фінляндії.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Покер
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
55.8
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.8
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.8
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
Дивитись весь рейтинг
Main Event WSOP 2021
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти