У центрі Києва пройдуть два великих турніри з покеру. Розповідаємо, як стати багатим на Хрещатику

Клуб спортивного покеру Full House Khreschatyk і PokerMatch проведуть топ-івенти з мільйонним призовим фондом

У центрі Києва відбудуться два покерних турніри за підтримки PokerMatch / Фото: PokerMatch

У суботу, 9 жовтня, в Києві пройде великий турнір PokerMatch Residence Grand Opening Event. Захід відбудеться в новій резиденції PokerMatch за адресою Паркова дорога, 2.

Це не єдиний великий івент, який найближчим часом намічений в столиці. Так, з 7 по 10 жовтня в столичному клубі спортивного покеру "Full House Khreschatyk" (вул. Хрещатик, 18) відбудеться турнір Full House October Cup.

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Призовий фонд івенту складе 1 мільйон гривень! Всі призери турніру розділять як мінімум 900 тисяч призових, тоді як ще 100 000 турнірних гривень отримають 50 найкращих гравців події на свої рахунки в PokerMatch.

Крім того, компанія дає своїм клієнтам шанс потрапити відразу у фінальний день Full House October Cup. Зробити це можна буде через онлайн-відбір на PokerMatch.

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Сателіти пройдуть 7 і 8 жовтня, а мінімальний бай-ін складе всього 100 гривень. Якщо ж гравець вирішить проходити в фінальний день безпосередньо в "Full House Khreschatyk", то мінімальний внесок складе 500 гривень. Детальніше про систему відбору на івент можна дізнатися на офіційному сайті PokerMatch .

Крім того, покер-рум організовує на тій же локації ще один турнір PokerMatch Kyiv Masters. Даний івент буде проходити в клубі з 10 по 13 жовтня і мати гарантований призовий фонд 1 мільйон гривень.

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Сателіти на нього пройдуть 10-11 жовтня в онлайні з мінімальним внеском 100 гривень. Відзначимо, що в івенті візьмуть участь топ-покеристи України Євген Качалов і Михайло Гутий.

Їх вибивання також принесе гравцям додаткові призи. Всі деталі PokerMatch Kyiv Masters розписані на офіційному сайті покер-руму. Успіхів!