У центрі Києва відкривається рай для любителів покеру: що чекає на гравців в PokerMatch Residence

Найбільший онлайн-рум України запрошує гравців відзначити відкриття своєї резиденції в Києві та взяти участь в крутому турнірі

PokerMatch відкриє резиденцію в центрі Києва / Фото: PokerMatch

Нещодавно PokerMatch відзначив свій п'ятирічний ювілей. Компанія є найбільшим покерним онлайн-румом в Україні та Східній Європі.

Тепер же PokerMatch виходить за рамки онлайну і відкриває свою власну резиденцію в Києві! Розташовуватися вона буде в самому центрі столиці, в клубі спортивного покеру "Crystal" за адресою Паркова дорога, 2.

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В PokerMatch Residence відвідувачі зможуть пограти у спортивний покер, взяти участь в яскравих акціях, виграти призи та відмінно провести час з друзями у неформальній обстановці.

"Резиденція покер-руму в офлайні – це безумовно щось нове і дуже цікаве. Я впевнений в тому, що між онлайном і оффлайном повинна бути синергія. Ці сутності нероздільні. PokerMatch хоче побудувати більш тісні постійні відносини з гравцями в онлайні, щоб ми могли зустрічатися наживо і обговорювати багато питань. Та й просто грати в турнірах і брати участь в акціях. Я дуже радий, що у нас вийшла така класна і красива резиденція. Це місце стане основою для наших регулярних турнірів і вечірок. Я думаю, ми зможемо всіх здивувати" , – говорить CEO PokerMatch International Руслан Бангерт .

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Грандіозне відкриття резиденції відбудеться в суботу, 9 жовтня. На гостей чекає крута вечірка з шоу-програмою, розіграшем призів і великим покерним турніром – PokerMatch Residence Grand Opening Event.

Захід з гарантією 300 тисяч стартує о 20:00, а бай-ін складе 5 тисяч гривень. Участь в ньому візьмуть найкращий покерист України Євген Качалов, а також медіаамбасадор компанії Дядя Жора.

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Крім того, стати учасником івенту можна і через сателіт, який пройде на PokerMatch у середу, 6 жовтня. Детальніше з правилами участі в турнірі можна ознайомитися на офіційному сайті руму.