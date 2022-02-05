В Австралії відновлюють зйомки проблемного фільму про покер за участю Рассела Кроу

Кінострічка "Poker Face" змушена була призупинити зйомки через масове захворювання ковідом у серпні минулого року

Рассел Кроу - головна зірка фільму "Poker Face" / Фото: Getty Images

Торік мали завершитися зйомки нового фільму про покер під назвою "Poker Face". Головну роль у кінострічці віддали відомому голлівудському актору Расселу Кроу.

Втім, пандемія коронавірусу стала на шляху знімальної групи. Спочатку весь процес мав пройти в Маямі, але на вимогу Кроу зйомки перенесли до Сіднея. Це дуже обурило місцеве населення.

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Річ у тому, що в Австралії на той момент діяв наджорстокий локдаун. У результаті на знімальному майданчику спалахнула епідемія ковіду, через що весь процес зупинився.

Рассел Кроу у фільмі "Безжальний" / Фото: прес-служба

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Тепер стало відомо, що зйомки "Poker Face" продовжаться цієї весни. Одним із організаторів разом зі Star Entertainment Group стане World Poker Tour, який проведе серію турнірів у Сіднеї на початку квітня

До того ж, Австралія вже послаблює карантинні обмеження, що має дозволити продюсерам терміном завершити зйомки. Щоправда, вихід фільму очікується не раніше за осінь 2023 року.

Зазначимо, що за сюжетом Poker Face Кроу є мільярдером, який використовує гру в покер з високими ставками, щоб помститися своїм кривдникам.