"Побачила в магазині буженинку": українська покерна красуня розповіла рецепт свого схуднення

Альона Мироненко істотно обмежила вживання м'яса, алкоголю, цукру і це сильно відбилося на її зовнішності

Альона Мироненко - одна з найкращих українських покеристок / Фото: Instagram Альони Мироненко

Відома українська покеристка Альона Мироненко на своїй сторінці в Instagram поділилася з підписниками своїм ставленням до алкоголю, м'яса і солодкого. Дівчина розповіла, через що обмежила себе в їжі і який результат отримала.

"Не п'ю алкоголь, не їм м'ясо і солодке. Це все не правда. На початку року я виділила собі 17 днів на найближчі 365, коли я можу дозволити собі "відірватися на повну". До речі, у мене залишилося всього 6 разів до кінця року. Так звана відмова від задоволень дуже добре розвиває силу волі. Не те, що б я була залежною від алкоголю, але коли всі п'ють по баночці пива, то раніше пила і я. А тепер не п'ю і це чудово позначилося на моїй якості шкіри та зовнішньому вигляді.

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М'ясо я перестала їсти, бо почала відносини з хлопцем, який його не їсть. Я люблю готувати. Щоб не готувати різні страви, я просто відмовилася від вживання м'яса, враховуючи, що я ніколи його особливо і не любила. Ось уже 8 місяців я його не їла і нещодавно побачила в магазині буженинку. Мені її сильно захотілося. Я купила і з'їла два шматочки бутерброда з нею. На смак вона була не такою, як я очікувала. Схоже, я тепер знову ще довго не буду їсти м'ясо. Організм вже відвик і воно мені на запах і на вигляд здається не дуже.

Від солодкого я відмовилася вже близько десяти місяців тому завдяки фільму "Цукор". З того моменту разом з відмовою від алкоголю і м'яса я схудла на 6 кг. Відразу скажу: це не було моєю метою, але результат у відображенні мене дуже навіть радує. Щодо солодкого, до речі, теж – я можу з'їсти солодкий круасан або десерт, якщо мені сильно захочеться. Але мені не хочеться прищів, а значить – і солодкого ".