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Уродженець Нью-Йорка виграв другий браслет WSOP в кар'єрі, залишивши позаду Даніеля Негреану

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
13 липня, 14:30
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Браян Піччолі спеціалізується на онлайн-покері, що і довів в останньому івенті Світової серії покеру онлайн
Браян Піччолі виграв 12 івент Світової серії покеру онлайн
Браян Піччолі виграв 12 івент Світової серії покеру онлайн / Фото: Pokernews

Вночі завершився дванадцятий івент Світової серії покеру (WSOP Online), де розігруються 33 золотих браслети в онлайн-турнірах з 1 липня по 1 серпня.

Вчора ж подія з бай-іном 400 доларів зібрала 959 входів, що дозволило переможцю підняти 83 тисячі. Ним став уродженець Нью-Йорка Браян Піччолі, який здолав у хедз-апі Дена Сінделара. До дуелі Браян підходив з меншим стеком, проте в одній з вирішальних роздач зумів з АК на руках здолати суперника, тоді як Ден понадіявся на одномасні 10-8.

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Для Піччолі це вже другий браслет WSOP. Перший був завойований в офлайні у 2013 році на турнірі Asia-Pacific Accumulator, випередивши тоді самого Філа Хельмута. У нинішньому івент Браян також зумів залишити позаду себе іншу легенду покеру Даніеля Негреану. Канадець зайняв 62 місце, вигравши 1,2 тисячі доларів.

Результати фінального столу WSOP Online Event #12:

  1. Браян Піччолі – 83,3 тис. доларів
  2. Ден Сінделар – 51,5 тис. доларів
  3. Даніель Феллнер – 36,2 тис. доларів
  4. Йей Юань – 25,8 тис. доларів
  5. Даррен Еліас – 18,7 тис. доларів
  6. Меттью Паолетті – 13,7 тис. доларів
  7. Aceofspades3 – 10,2 тис. доларів
  8. Майкл Даєр – 7,7 тис. доларів
  9. Джейсон Веррелл – 5,9 тис. доларів

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