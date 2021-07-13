Уродженець Нью-Йорка виграв другий браслет WSOP в кар'єрі, залишивши позаду Даніеля Негреану

Браян Піччолі спеціалізується на онлайн-покері, що і довів в останньому івенті Світової серії покеру онлайн

Браян Піччолі виграв 12 івент Світової серії покеру онлайн / Фото: Pokernews

Вночі завершився дванадцятий івент Світової серії покеру (WSOP Online), де розігруються 33 золотих браслети в онлайн-турнірах з 1 липня по 1 серпня.

Вчора ж подія з бай-іном 400 доларів зібрала 959 входів, що дозволило переможцю підняти 83 тисячі. Ним став уродженець Нью-Йорка Браян Піччолі, який здолав у хедз-апі Дена Сінделара. До дуелі Браян підходив з меншим стеком, проте в одній з вирішальних роздач зумів з АК на руках здолати суперника, тоді як Ден понадіявся на одномасні 10-8.

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Для Піччолі це вже другий браслет WSOP. Перший був завойований в офлайні у 2013 році на турнірі Asia-Pacific Accumulator, випередивши тоді самого Філа Хельмута. У нинішньому івент Браян також зумів залишити позаду себе іншу легенду покеру Даніеля Негреану. Канадець зайняв 62 місце, вигравши 1,2 тисячі доларів.

Результати фінального столу WSOP Online Event #12: