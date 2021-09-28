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Знищив всіх та збагатився: грузин розірвав суперників за фінальним столом на Кіпрі (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
28 вересня, 16:50
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Покерист Гія Схулулія залишив позаду себе більше 800 гравців і тріумфував на серії LIVE Millions, яка проходила на Північному Кіпрі
Гія Схулулія виграв Головну подію турніру на Північному Кіпрі
Гія Схулулія виграв Головну подію турніру на Північному Кіпрі / Фото: Pokeroff

У серпні на Північному Кіпрі пройшла велика серія Super High Roller Bowl Europe. А вже на минулому тижні в тому ж готелі Merit почалася серія LIVE Millions, організована одним з покер-румів.

Вчора ж пройшла Головна подія, яка підбила підсумок всієї серії. На неї зареєструвалося аж 839 учасників, які не пошкодували за 5,3 тисячі бай-іну.

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Переможцем івенту став грузинський гравець Гія Схулухія. Покерист, що проживає в Росії, був чіплідером за фінальним столом і впевнено тиснув кожного опонента на своєму шляху.

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З восьми опонентів фіналки Гія особисто вибив сімох, причому не раз він підтримував чужу ставку олл-ін з більш слабкою рукою. Наприклад, Халіл Бейбарс (88) поступився Схулухії (KQ), оскільки грузину прилетіли король і дама.

У свою чергу Маджид Камара нічого не зміг вдіяти з АТ проти А6 Гії, оскільки на флопі випала "шістка". Ще кілька разів грузину прилітала старша кілька.

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В хедз-апі Схулухія без проблем вразив Роберта Хайдорна, спіймавши пару "вісімок" з А8 на руках. Перемога дозволила гравцеві заробити 683 тисячі. всього ж за свою кар'єру Гія виграв більше 2 мільйонів доларів.

Результати фінального столу LIVE MILLIONS North Cyprus Main Event:

  1. Гія Схулухія (Грузія) – 683,2 тис доларів
  2. Роберт Хайдорн (Німеччина) – 494,8 тис доларів
  3. Харпром Джилл (Канада) – 307,3 тис доларів
  4. Вітаутас Семашка (Литва) – 226,6 тис доларів
  5. Фабіан Бернхаузер (Австрія) – 168,7 тис доларів
  6. Маджид Камара (Іран) – 135,9 тис доларів
  7. Халіл Бейбарс (Туреччина) – 115 тис доларів
  8. Ангелос Майкл (Кіпр) – 91,5 тис доларів
  9. Хаді Хадра (Ліван) – 68,7 тис доларів

Кіпрпокер
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