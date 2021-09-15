Український покер-рум розіграє мільйон гривень в новій гарячій акції – правила участі в гонці

PokerMatch запрошує гравців за кеш-столи Холдема для участі в розіграші 1 мільйона гривень в акції Holdem Rake Race

PokerMatch запрошує гравців взяти участь в гарячій рейк-гонці / Фото: PokerMatch

Найбільший покер-рум України PokerMatch продовжує радувати своїх клієнтів гарячими пропозиціями. У понеділок експерт Гліб Тремзін розіграв 50 тисяч гривень серед любителів Віндфолл-турнірів.

А вже наступного тижня стартує нова акція Holdem Rake Race із загальним призовим фондом 1 мільйон гривень. Щоб взяти в ній участь, достатньо грати за кеш-столами Холдема з лімітом від 0,5/1 грн і вище.

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Нарахування очок і розподіл призів буде проходити в такий спосіб. Учасників рейк-гонки розділять на чотири ліги в залежності від ліміту.

Ліга Ліміт Призовий фонд Ліга 50к 0,5/1 грн – 1/2 грн 50 000 грн Ліга 100к 2.5/5 грн 100 000 грн Ліга 150к 5/10 грн – 10/20 грн 150 000 грн Ліга 200к 25/50 грн і вище 200 000 грн

У кожній лізі буде свій лідерборд. За кожну 1 гривню згенерованого рейку гравець буде отримувати 1 бал в залікову таблицю. За підсумками періоду ТОП-15 гравців кожного лідерборду будуть отримувати частку від призового фонду.

Місце Ліга 50к Ліга 100к Ліга 150к Ліга 200к 1 11 000 грн 22 000 грн 33 000 грн 44 000 грн 2 9 000 грн 18 000 грн 27 000 грн 36 000 грн 3 6 000 грн 12 000 грн 18 000 грн 24 000 грн 4 5 000 грн 10 000 грн 15 000 грн 20 000 грн 5 4 000 грн 8 000 грн 12 000 грн 16 000 грн 6 3 000 грн 6 000 грн 9 000 грн 12 000 грн 7 2 500 грн 5 000 грн 7 500 грн 10 000 грн 8 2 000 грн 4 000 грн 6 000 грн 8 000 грн 9 1 500 грн 3 000 грн 4 500 грн 6 000 грн 10-15 1 000 грн 2 000 грн 3 000 грн 4 000 грн

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Покеристи можуть одночасно брати участь у всіх лігах. Ігрових періодів буде два:

з 20 вересня по 4 жовтня

з 4 жовтня по 17 жовтня

У кожному з періодів сумарно буде розіграно по 500 тисяч гривень. Більш детально з правилами акції можете ознайомитися на офіційному сайті PokerMatch.