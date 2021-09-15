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Український покер-рум розіграє мільйон гривень в новій гарячій акції – правила участі в гонці

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
15 вересня, 16:05
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PokerMatch запрошує гравців за кеш-столи Холдема для участі в розіграші 1 мільйона гривень в акції Holdem Rake Race
PokerMatch запрошує гравців взяти участь в гарячій рейк-гонці
PokerMatch запрошує гравців взяти участь в гарячій рейк-гонці / Фото: PokerMatch

Найбільший покер-рум України PokerMatch продовжує радувати своїх клієнтів гарячими пропозиціями. У понеділок експерт Гліб Тремзін розіграв 50 тисяч гривень серед любителів Віндфолл-турнірів.

А вже наступного тижня стартує нова акція Holdem Rake Race із загальним призовим фондом 1 мільйон гривень. Щоб взяти в ній участь, достатньо грати за кеш-столами Холдема з лімітом від 0,5/1 грн і вище.

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Нарахування очок і розподіл призів буде проходити в такий спосіб. Учасників рейк-гонки розділять на чотири ліги в залежності від ліміту.

ЛігаЛімітПризовий фонд
Ліга 50к0,5/1 грн – 1/2 грн50 000 грн
Ліга 100к2.5/5 грн100 000 грн
Ліга 150к5/10 грн – 10/20 грн150 000 грн
Ліга 200к25/50 грн і вище200 000 грн

У кожній лізі буде свій лідерборд. За кожну 1 гривню згенерованого рейку гравець буде отримувати 1 бал в залікову таблицю. За підсумками періоду ТОП-15 гравців кожного лідерборду будуть отримувати частку від призового фонду.

МісцеЛіга 50кЛіга 100кЛіга 150кЛіга 200к
111 000 грн22 000 грн33 000 грн44 000 грн
29 000 грн18 000 грн27 000 грн36 000 грн
36 000 грн12 000 грн18 000 грн24 000 грн
45 000 грн10 000 грн15 000 грн20 000 грн
54 000 грн8 000 грн12 000 грн16 000 грн
63 000 грн6 000 грн9 000 грн12 000 грн
72 500 грн5 000 грн7 500 грн10 000 грн
82 000 грн4 000 грн6 000 грн8 000 грн
91 500 грн3 000 грн4 500 грн6 000 грн
10-151 000 грн2 000 грн3 000 грн4 000 грн
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Покеристи можуть одночасно брати участь у всіх лігах. Ігрових періодів буде два:

  • з 20 вересня по 4 жовтня
  • з 4 жовтня по 17 жовтня

У кожному з періодів сумарно буде розіграно по 500 тисяч гривень. Більш детально з правилами акції можете ознайомитися на офіційному сайті PokerMatch.

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