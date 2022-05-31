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Український гравець у покер заробив 13 тисяч доларів в інтернеті

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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31 травня, 11:01
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Анонім під ніком "tytkto" зайняв восьму позицію в онлайн-турнірі з Безлімітного Холдему на SCOOP
Серія онлайн-турнірів SCOOP 2022 - найбільша в інтернете
Серія онлайн-турнірів SCOOP 2022 - найбільша в інтернете

Весняний кубок з онлайн-покеру (SCOOP) наближається до закінчення. На серії успішно виступають українські покеристи, які виграли вже понад сотню тисяч доларів разом і взявши вісім трофеїв.

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Вчора ще один наш співвітчизник потрапив у призи. Гравець під ніком "tytkto" не пошкодував 1050 доларів заради нокаут-турніру з Безлімітного Холдему.

Зрештою наш земляк вийшов до фіналки і посів 8 місці. Разом із баунті "tytkto" заробив 13,5 тисяч доларів. Переможцем турніру став аргентинець Дам'ян Салас.

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Покерист обіграв у хедз-апі костариканца Майкла Телкера і став володарем 103,7 тисячі американських грошей. Салас є визнаним майстром інтернет-івентів, вигравши у 2020 Main Event на WSOP Online.

Зазначимо, що днями бразилець Рафаель Мораєс виграв турнір SCOOP у прямому ефірі на стрімі. Це дозволило йому заробити аж 44 тисячі.

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