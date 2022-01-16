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Український гравець здолав понад 20 тисяч суперників заради лікування матері

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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16 січня, 13:50
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Покерист Влад під ніком kokalate зумів тріумфувати у мегаподії в онлайні та заробити понад 12 тисяч доларів
Влад "kokalate" здійснив прорив у онлайн-турнірі Winter Series
Влад "kokalate" здійснив прорив у онлайн-турнірі Winter Series

В одному з найбільших онлайн-румів світу продовжується гаряча серія турнірів Winter Series. Одним із найуспішніших її гравців був бразильський футболіст Неймар, який заробив 125 тисяч в одному з турнірів.

Днями ж добіг кінця масовий івент, на який зареєструвалося понад 20 тисяч учасників. Пояснення такої популярності досить просте – бай-ін становив лише 11 доларів.

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Головними героями турніру стали двоє українців – Влад під ніком "kokalate" та Микита "pacanchuvak". Хлопці пройшли все поле учасників та зустрілися друг з одним у хедз-апі.

Микита "pacanchuvak"

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Дуель тривала лише 15 хвилин, а перемогу святкував Влад. При тому, що хедз-ап чиплідером починав Микита, саме його опонент зумів розкусити його на дорогому блефі та відсвяткувати тріумф.

Варто відзначити, що Влад був чіплідером за підсумками Day 1, проте наступного дня він скотився на 33 місце. Втім, уже до старту фінального столу "Kokalate" повернув собі лідерство.

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За перші два місця українці отримали по 8,7 тисячі доларів, тоді як Владу дісталися ще 3,5 тисячі за нокаути. Після гри чемпіон зізнався, що переламати перебіг подій йому допомогла музика Ханса Циммера.

Гроші ж він збирається витратити на лікування матері, яка тяжко хворіє. Зазначимо, що Влад також часто грає на PokerMatch, де за весь час встиг заробити понад 1 мільйон гривень

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