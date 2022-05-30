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Став відомий новий переможець Кубка Націй з матч-покеру

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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30 травня, 18:39
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Збірна Німеччини з матч-покеру зробила камбек у фіналі турніру і стала чемпіоном світу з матч-покеру
Збірна Німеччини з матч-покеру
Збірна Німеччини з матч-покеру

У Північній Македонії пройшов Кубок націй з матч-покеру. Це був третій турнір для збірної України, яка їхала до Гевгелії у статусі чинного чемпіона.

Загалом наша команда двічі здобувала чемпіонство на Кубку Націй – у 2018 та 2019 роках. Втім, захистити титул нашій країні не вдалося.

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Першу сесію українці завершили на шостому місці, а ось після двох наступних раундів наша команда опустилася на восьму позицію та достроково залишила івент, не потрапивши до прохідної топ-шістки.

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Збірна України з матч-покеру
Збірна України з матч-покеру / Фото: PokerMatch

Тоді останньою командою, яка кваліфікувалась у фінал, стала збірна Німеччини. Вона відставала від лідера в особі Сінгапуру більш ніж на 350 очок. Тим не менш, німці змогли зібратися і виграти Кубок Націй. Слідом за нею фінішували Ізраїль та Казахстан.

  1. Німеччина – 1110,8 бала
  2. Ізраїль – 1079,8 бала
  3. Казахстан – 1061 бал
  4. Сінгапур – 1060,6 бала
  5. Литва – 1058,8 бала
  6. Естонія – 928,1 бала

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