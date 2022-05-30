Став відомий новий переможець Кубка Націй з матч-покеру

У Північній Македонії пройшов Кубок націй з матч-покеру. Це був третій турнір для збірної України, яка їхала до Гевгелії у статусі чинного чемпіона.
Загалом наша команда двічі здобувала чемпіонство на Кубку Націй – у 2018 та 2019 роках. Втім, захистити титул нашій країні не вдалося.
Читайте також: Розклад Світової серії покеру 2022
Першу сесію українці завершили на шостому місці, а ось після двох наступних раундів наша команда опустилася на восьму позицію та достроково залишила івент, не потрапивши до прохідної топ-шістки.
Тоді останньою командою, яка кваліфікувалась у фінал, стала збірна Німеччини. Вона відставала від лідера в особі Сінгапуру більш ніж на 350 очок. Тим не менш, німці змогли зібратися і виграти Кубок Націй. Слідом за нею фінішували Ізраїль та Казахстан.
- Німеччина – 1110,8 бала
- Ізраїль – 1079,8 бала
- Казахстан – 1061 бал
- Сінгапур – 1060,6 бала
- Литва – 1058,8 бала
- Естонія – 928,1 бала