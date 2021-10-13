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Учасники великого гемблінгового саміту зіграли в покер в резиденції PokerMatch (фото)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
13 жовтня, 14:20
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Перша подія конференції SBC Summit CIS пройшла в новенькій резиденції найбільшого покер-руму України
PokerMatch Residence прийняв велику гемблінгову конференцію
PokerMatch Residence прийняв велику гемблінгову конференцію / Фото: PokerMatch

В суботу PokerMatch відкрив свою власну резиденцію в центрі Києва. А вже вчора локація прийняла велику подія – перший івент конференцію SBC Summit CIS.

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В даному заході беруть участь понад 500 гостей і 80 спікерів з різних сфер гемблінгу. PokerMatch виступив спонсором першої активності саміту Pre-registration & Networking Drinks.

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Учасники могли пройти попередню реєстрацію, познайомитися один з одним, а також поспілкуватися в неформальній обстановці за келихом шампанського. Крім того, приємним сюрпризом для гостей став безкоштовний покерний турнір з призами.

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Переможці отримали гаджети Apple (iPhone 12 та AirPods), а також елітний віскі. Крім цього, у кожного була можливість виграти ексклюзивні подарунки від PokerMatch на "Колесі фортуни". Подія нікого не залишила байдужим і подарувала незабутні емоції перед стартом конференції.

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