Учасники великого гемблінгового саміту зіграли в покер в резиденції PokerMatch (фото)

Перша подія конференції SBC Summit CIS пройшла в новенькій резиденції найбільшого покер-руму України

PokerMatch Residence прийняв велику гемблінгову конференцію / Фото: PokerMatch

В суботу PokerMatch відкрив свою власну резиденцію в центрі Києва. А вже вчора локація прийняла велику подія – перший івент конференцію SBC Summit CIS.

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В даному заході беруть участь понад 500 гостей і 80 спікерів з різних сфер гемблінгу. PokerMatch виступив спонсором першої активності саміту Pre-registration & Networking Drinks.

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Учасники могли пройти попередню реєстрацію, познайомитися один з одним, а також поспілкуватися в неформальній обстановці за келихом шампанського. Крім того, приємним сюрпризом для гостей став безкоштовний покерний турнір з призами.

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Переможці отримали гаджети Apple (iPhone 12 та AirPods), а також елітний віскі. Крім цього, у кожного була можливість виграти ексклюзивні подарунки від PokerMatch на "Колесі фортуни". Подія нікого не залишила байдужим і подарувала незабутні емоції перед стартом конференції.