Легендарний гравець з 70-х обіцяє приїхати на Світову серію покеру

Знаменитий Дойл Брансон не хотів з'являтися на WSOP через пандемію ковіду, проте в останній момент змінив свої плани

Знаменитому покеристи Дойлу Брансону вже 88 років / Фото: Cardschat

Незабаром, 3 липня, у Лас-Вегасі стартує Main Event Світової серії покеру. Подія з бай-іном 10 тисяч доларів приверне увагу тисяч любителів покеру з усього світу.

Очікується, що на Головну подію з'являться найкрутіші сучасні гравці – Філ Хельмут, Даніель Негреану, Філ Айві, Ерік Сайдел та інші. Крім того, відвідати Main EVen WSOP планує і легенда покеру Дойл Брансон.

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88-річний американець здобув за кар'єру 10 золотих браслетів, перші з яких підкорилися йому аж у 1976 році З 2005 року "Техаська Доллі" залишається без тріумфів на WSOP, однак іноді тішить шанувальників іграми на Світовій серії.

Цього року Дойл планував пропустити головні івенти року через страх підхопити ковід у своєму віці. Проте пізніше Брансон заявив, що не буде проти взяти участь, якщо в казино буде дотримано необхідних епідемправил.

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Нагадаємо, що Дойл переніс кілька онкологічних операцій на обличчі та потилиці, тому його здоров'я може бути особливо вразливим. За кількістю браслетів WSOP техасець поступається лише Філу Хельмуту, який тріумфував 16 разів.