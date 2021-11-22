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Таїланд горить! Українська красуня оголила груди на пляжі у Пхукеті (фото)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
22 листопада, 21:55
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Олена Мироненко любить підпалювати Instagram гарячими знімками, проте цього разу дівчина вирішила сфотографуватися топлес
Олена Мироненко любить постити гарні фотографії з Таїланду
Олена Мироненко любить постити гарні фотографії з Таїланду / Фото: Instagram Альони Мироненко

Українка Олена Мироненко є однією з найгарячіших покеристок у світі. Дівчина не тільки часто грає в онлайні і при цьому проводить стрими, але ще й активно веде Instagram.

Там Альона постійно радує передплатників гарячими фотографіями з пляжів Таїланду, де вона зараз мешкає. Так, нещодавно Мироненко похизувалась апетитним зеленим купальником.

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Вчора ж українка підпалила сторінку новими гарячими знімками. Дівчина сфотографувалася без верхньої частини купальника з голими грудьми на піску. Виглядає дуже спокусливо!

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Відзначимо, що на українку в Instagram підписано понад 22 тисячі фоловерів. Олена грає в покер вже три роки після того, як її на цю гру підсадив хлопець.

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Дівчина проходила відбір до збірної України зі спортивного покеру, проте зазнала невдачі за фінальним столом. До речі, дівчина також близько дружить з найкращою покеристкою України Ольгою Єрмольчевою, яка також активно постить фотографії в Instagram.

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