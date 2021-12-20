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Стрімер провів 9 годин в ефірі та заробив 207 тисяч доларів (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
20 грудня, 12:35
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Канадський гравець Кевін Мартін вирішив у прямому ефірі пройти дистанцію на турнірі WSOP Circuit і ледь не дістався золотого кільця
Кевін Мартін - відомий покерний стрімер
Кевін Мартін - відомий покерний стрімер

У листопаді добігла кінця Світова серія покеру, в якій було розіграно 88 золотих браслетів. Тепер організація проводить WSOP Circuit в онлайні.

Головними призами за перемоги у цих івентах є золоті каблучки. Днями було проведено турнір COLOSSUS з досить скромним бай-іном 400 доларів.

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Його учасниками стали аж 9,6 тисячі гравців, а переможцем – покерист із Хорватії з ніком O O L. У хедз-апі анонім здолав угорця Даніеля Ереді та здобув 368,4 тисячі призових.

У трійку увійшов також відомий стрімер Кевін Мартін. Хлопець провів в ефірі на Twitch аж 9 годин, показавши у прямій трансляції свій успіх. У вирішальній роздачі канадець невдало пішов у олл-ін з К2, нарвавшись на КQ у опонента.

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Зазначимо, що у "живих" івентах Кевін не особливо блищить, заробивши за всю кар'єру 320 тисяч доларів. Вчора ж лише за один вечір йому підкорилися 207,1К в онлайні.

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Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.1
2
Брін Кенні Брін Кенні
56.9
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.4
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
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