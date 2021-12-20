Стрімер провів 9 годин в ефірі та заробив 207 тисяч доларів (відео)

Канадський гравець Кевін Мартін вирішив у прямому ефірі пройти дистанцію на турнірі WSOP Circuit і ледь не дістався золотого кільця

Кевін Мартін - відомий покерний стрімер

У листопаді добігла кінця Світова серія покеру, в якій було розіграно 88 золотих браслетів. Тепер організація проводить WSOP Circuit в онлайні.

Головними призами за перемоги у цих івентах є золоті каблучки. Днями було проведено турнір COLOSSUS з досить скромним бай-іном 400 доларів.

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Його учасниками стали аж 9,6 тисячі гравців, а переможцем – покерист із Хорватії з ніком O O L. У хедз-апі анонім здолав угорця Даніеля Ереді та здобув 368,4 тисячі призових.

У трійку увійшов також відомий стрімер Кевін Мартін. Хлопець провів в ефірі на Twitch аж 9 годин, показавши у прямій трансляції свій успіх. У вирішальній роздачі канадець невдало пішов у олл-ін з К2, нарвавшись на КQ у опонента.

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Зазначимо, що у "живих" івентах Кевін не особливо блищить, заробивши за всю кар'єру 320 тисяч доларів. Вчора ж лише за один вечір йому підкорилися 207,1К в онлайні.