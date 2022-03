Українці зі світу покеру звернулись до колег з-за кордону, щоб зупинити війну в Україні

Діти проти війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вже йде восьмий день російського вторгнення в Україну. Наші Збройні сили відчайдушно захищають країну від агресії президента РФ Володимира Путіна, який під виглядом "спецоперації" вирішив влаштувати геноцид нашого населення.

За цей час багато спортсменів висловились щодо війни та підтримали українську армію у цей скрутний час. Не залишається осторонь і покерна спільнота.

Реклама

На сторінці Всеукраїнської федерації спортивного покеру у Facebook вийшло звернення вітчизняних покеристів до своїх колег. Приводимо текст заяви як українською, так і англійською мовами.

Далі по темі STOP WAR IN UKRAINE! Українські покеристи звернулись до світової спільноти

ДО МІЖНАРОДНОЇ ПОКЕРНОЇ СПІЛЬНОТИ

Мене звати Андрій Любовецький, я українець. Я чемпіон WSOP і гравець Національної збірної України зі спортивного покеру. Два місяці тому я виграв перший у своїй кар'єрі браслет WSOP. Там, за покерним столом, я захищав честь України.

Реклама

А тепер настав час захищати мій прапор і невинних людей моєї країни, адже 24 лютого російські війська вторглися в Україну. У ХХІ столітті це мало б бути чимось нереальним. Але це відбувається просто зараз. Ця війна є загрозою не лише для України, але й для Європи, для всього світу та для того, як звикли жити ми всі.

Наразі я в безпеці. Але моя родина й друзі в Києві, Харкові, Одесі, Херсоні, Сумах, Львові, Хмельницькому та інших містах із 24 лютого ховаються від бомб по укриттях. Крім того, я впевнений, що жоден українець зараз не відчуває душевного спокою та безпеки, хоч би де він був у світі. Ці дні навчили мене засинати і прокидатися з телефоном у руках.

Протягом цих семи днів ми надіслали одне одному стільки "Ти ок?", як ніколи. Вчора я прокинувся від повідомлення від друзів. Текст був такий: "Бомба влучила в мій будинок у Харкові". 26 лютого чергова російська бомба влучила в житловий масив за 500 метрів від моєї квартири в Києві. У сусідній будівлі живе мій покерний приятель та сотні інших українців.

Реклама

Щодня руйнуються будинки, школи й дитсадки. Гинуть невинні мирні жителі. Усім моїм російським і білоруським колегам: я сподіваюся, ви розумієте, що зараз відбувається. Я впевнений, що ані російський, ані білоруський народ не підтримують цієї війни.

Я знаю – не росіяни наші вороги, а Путін. Ми всі є жертвами цього агресивного режиму, який важко назвати "політикою". Я та нижчепідписані покерні гравці з України, чемпіони світу й ваші друзі, не можемо стояти осторонь і дивитися, як відбувається ця війна. Ми хочемо, щоб ви знали правду про ситуацію в Україні.

Ми просимо вашої допомоги. Будь ласка, ПРОКИНЬТЕСЯ, побачте й зрозумійте біду – та рішуче дійте ЗАРАЗ! У вас є чудова можливість спілкуватися з покерною спільнотою, зі своїми друзями та фоловерами, які цінують вашу думку та знають вашу репутацію у світі покеру.

Давайте використовувати соціальні мережі, щоб ділитися з усіма правдою про цю ВІЙНУ, давайте розповідати, що зараз насправді відбувається в Україні. Підтримка світової спільноти вражаюча. Вражаючі і ви, колеги покеристи. Будь ласка, не мовчіть! Зробіть усе можливе, щоб зупинити загибель тисяч українських і російських воїнів, мирних людей та дітей!

Будь-яка допомога безцінна й може врятувати людські життя! Також я хочу, щоб ви знали – наша нація дуже сильна, і сьогодні вона єдина як ніколи! Мене сповняє гордість, коли я читаю в новинах, як запекло б’ється та захищає народ наша армія, як кожен українець робить усе можливе, щоб допомогти своїй країні, допомогти ЗУПИНИТИ ВІЙНУ В УКРАЇНІ!

Тільки разом захищаючи Україну, ми зможемо захистити наше майбутнє. БУДЬ ЛАСКА, ДІЛІТЬСЯ ЦИМ ДОПИСОМ! GLORY TO UKRAINE! СЛАВА УКРАЇНІ!

TO THE INTERNATIONAL POKER COMMUNITY

My name is Andriy Lyubovetskiy and I’m Ukrainian. I am a WSOP champion and a player of Sport Poker National Team of Ukraine.

Two months ago, I won first WSOP bracelet in my career. There, at the poker table, I defended the honor of Ukraine.

And now it’s time to defend my flag and innocent people of my country, because on the February, 24 Russian troops invaded Ukraine. In the 21st century that should be unbelievable. But it’s not. It’s happening right now. This war is not just a threat to Ukraine, but to Europe, to the World and to the way we have all become accustomed to living.

I am safe now. But my family and friends in Kyiv, Kharkiv, Odessa, Kherson, Sumy, Lviv, Khmelnitsky and other cities have been hiding in the bombshells since February, 24. Furthermore, I’m sure that not a single Ukrainian feels mentally safe wherever he is in the world. These days taught me to fall asleep and wake up with the phone in my hands.

During these 7 days we have sent each other so many "Are you ok?" texts as never before. Yesterday I woke up from my friends text. The text was as follows: "The bomb hit my house in Kharkiv". On the February, 26 another Russian bomb hit the residential area 500 meters from my apartment in Kyiv. In the very next building lives my poker buddy and hundreds of other Ukrainians.

Each day houses, schools and kindergartens are being destroyed. Innocent civilians are dying. To all my Russian and Belarusian colleagues, I hope that you truly understand what’s happening right now. I believe, that neither Russian, nor Belarusian people support this war.

I know – Russian people are not our enemies, Putin is. We are all victims of this aggressive regime which is hard to call "politics".

Me and the undersigned poker players from Ukraine, world champions and your friends, cannot stand by and watch this war happen. We want you to know the truth about the situation in Ukraine.

We ask for your help. Please WAKE UP to the problem and take action NOW! You have a power to speak to the poker community, to your friends and followers, who value your opinion and know your reputation in the poker world.

Let’s use social media to share with everyone the truth about this WAR, let’s tell what’s happening right now in Ukraine. The support of the world community is impressive. And you, fellow poker players. please don’t be silent either. Do whatever you can, to stop the deaths of thousands of Ukrainian and Russian soldiers, civil people and children!

Any help is highly appreciated and can save people’s lives! Also, I want you to know that our nation is very strong and these days, it is more united than ever! I’m overwhelmed with pride when I read in the news how our army doughtily fights to protect the people, how each and every Ukrainian is doing whatever he or she can to help his country, to help to STOP THE WAR IN UKRAINE!

Only by standing together to defend Ukraine can we safeguard our future. PLEASE, SHARE! GLORY TO UKRAINE! СЛАВА УКРАЇНІ!

Під листом підписалися: