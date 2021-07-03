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Стівен Сігал та Вінні Джонс проти гравця-невдахи – у крутому покерному бойовику "Подвійна гра"

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
3 липня, 18:10
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Кінострічка Джастіна Стіла занурить вас у кримінальний світ покеру і потішить крутим акторським складом
"Подвійна гра" - один з найкращих бойовиків на карткову тематику
"Подвійна гра" - один з найкращих бойовиків на карткову тематику / Фото: rottentomatoes.com

Одним з найкращих бойовиків на покерну тематику є кінострічка "Подвійна гра". Фільм режисера Джастіна Стіла вийшов в прокат у 2014 році.

Сюжет кіно крутиться навколо професійного гравця в покер Джека, який вважається міцним середнячком в картковому світі Лас-Вегасу. Удача часто посміхалася хлопцеві, проте в один день вона від нього відвертається. Хлопець влазить в борги і щоб не злити кредиторів, звертається за допомогою до впливового мафіозі Полі Транкса.

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Ця співпраця має допомогти Джеку заробити гроші, проте підводних каменів виявляється значно більше. Хлопець виявляється замішаний у вбивстві та розуміє, що став пішаком в чужих руках. Йому необхідно хай там як діяти на кілька кроків швидше за ворога, щоб все ж вийти сухим з води.

Фільм потішить глядачів крутим екшном і яскравою розв'язкою, а також зірковим акторським складом – культовий Стівен Сігал, популярний ексфутболіст Вінні Джонс, а також Стівен Ленг з "Аватару", Джордж Ідс з фільму "Статеве виховання" та Тіа Каррере ("Квантовий стрибок" і "Правдива брехня"). Не пошкодуйте всього півтори години свого дозвілля на перегляд даного кіношедевру! Відзначимо, що перегляд фільму доступний за передплатою на OLL.TV.

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