Стівен Чідвік святкує день народження. Як невдалий гольфіст підняв 40 мільйонів на покері

Англієць входить до п'ятірки найуспішніших покеристів в історії. Сьогодні Чидвіку виповнюється 33 роки

Стівен Чідвік

Сьогодні святкує день народження один із найвидатніших покеристів в історії Стівен Чідвік. Попри великі досягнення в покері, англійцю виповнилося лише 33 роки.

Стівена можна назвати найкращим гравцем в історії британського покеру. Чідвік йде п'ятим у рейтингу All Money List, заробивши за кар'єру 39,1 мільйона доларів.

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Англієць хотів стати професійним гольфістом, але в результаті знайшов своє покликання за столом покеру. Стівен починав із фріролів, але швидко розкрутився до малих лімітів.

За 14 з лишком років кар'єри Чідвік виграв аж 24 великі івенти. Серед них є один золотий браслет WSOP, виграний в івенті з Омахи у 2019 році.

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Свій найбільший виграш Стівен отримав того ж року на Triton Million із бай-іном 1 мільйон доларів. Чідвік зайняв 4 місце та поповнив свій банкролл аж на 5,3М.

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Раніше Стівен концентрував свою увагу лише на живих турнірах, проте після настання пандемії коронавірусу став дедалі частіше з'являтися в онлайні. Там він теж мав свої моменти слави у вигляді перемоги на івенті Super High Roller Bowl Online у 2020 році, а також другого місця на EPT Montreal у 2021 році.