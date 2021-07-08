Скромний американський покерист зумів випередити Негреану в гонці за золотим браслетом WSOP

Сьогодні вночі завершився сьомий івент Світової серії покеру WSOP Online. Організація розігрує 33 золотих браслети в онлайн-турнірах з 1 липня по 1 серпня.
Турнір в середу затягнувся аж на 11 годин, зібравши 888 входів по 777 доларів. Його чемпіоном став американець Майкл Меркальдо, який підняв найбільший виграш у своїй кар'єрі – 123 тисячі доларів. У тривалому хедз-апі гравець зумів побороти чемпіона WSOP Little One for One Drop 2019 Джеймса Андерсона.
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У вирішальній роздачі покерист зловив дві пари і пішов в олл-ін, однак Майкл зумів перебити його комбінацію стрітом вже на флопі. З відомих гравців до призів дісталися Даніель Негреану (66-те місце), Даніель Лупо (56-те місце) та Ден Білзерян (52-ге місце).
Результати фінального столу WSOP Online Event #7:
- Майкл Меркальдо – 123,5 тис. доларів
- Джеймс Андерсон – 76,3 тис. доларів
- Джастін Тернер – 53,4 тис. доларів
- Анхель Лопес – 37,9 тис. доларів
- Раян Лапланте – 27,3 тис. доларів
- Джейк Ернандес – 20 тис. доларів
- Пол Заппулла – 14,8 тис. доларів
- Кріста Джиффорд – 11,1 тис. доларів