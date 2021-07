Скромний американський покерист зумів випередити Негреану в гонці за золотим браслетом WSOP

Майкл Меркальдо виграв понад 100 тисяч на турнірі Lucky 7's Світової серії покеру онлайн

Майкл Меркальдо виграв свій перший золотий браслет WSOP / Фото: Pokernews

Сьогодні вночі завершився сьомий івент Світової серії покеру WSOP Online. Організація розігрує 33 золотих браслети в онлайн-турнірах з 1 липня по 1 серпня.

Турнір в середу затягнувся аж на 11 годин, зібравши 888 входів по 777 доларів. Його чемпіоном став американець Майкл Меркальдо, який підняв найбільший виграш у своїй кар'єрі – 123 тисячі доларів. У тривалому хедз-апі гравець зумів побороти чемпіона WSOP Little One for One Drop 2019 Джеймса Андерсона.

Читайте також: Всі чемпіони Світової серії покеру WSOP Online 2021

У вирішальній роздачі покерист зловив дві пари і пішов в олл-ін, однак Майкл зумів перебити його комбінацію стрітом вже на флопі. З відомих гравців до призів дісталися Даніель Негреану (66-те місце), Даніель Лупо (56-те місце) та Ден Білзерян (52-ге місце).

Результати фінального столу WSOP Online Event #7: