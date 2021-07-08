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Скромний американський покерист зумів випередити Негреану в гонці за золотим браслетом WSOP

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
8 липня, 20:55
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Майкл Меркальдо виграв понад 100 тисяч на турнірі Lucky 7's Світової серії покеру онлайн
Майкл Меркальдо виграв свій перший золотий браслет WSOP
Майкл Меркальдо виграв свій перший золотий браслет WSOP / Фото: Pokernews

Сьогодні вночі завершився сьомий івент Світової серії покеру WSOP Online. Організація розігрує 33 золотих браслети в онлайн-турнірах з 1 липня по 1 серпня.

Турнір в середу затягнувся аж на 11 годин, зібравши 888 входів по 777 доларів. Його чемпіоном став американець Майкл Меркальдо, який підняв найбільший виграш у своїй кар'єрі – 123 тисячі доларів. У тривалому хедз-апі гравець зумів побороти чемпіона WSOP Little One for One Drop 2019 Джеймса Андерсона.

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У вирішальній роздачі покерист зловив дві пари і пішов в олл-ін, однак Майкл зумів перебити його комбінацію стрітом вже на флопі. З відомих гравців до призів дісталися Даніель Негреану (66-те місце), Даніель Лупо (56-те місце) та Ден Білзерян (52-ге місце).

Результати фінального столу WSOP Online Event #7:

  1. Майкл Меркальдо – 123,5 тис. доларів
  2. Джеймс Андерсон – 76,3 тис. доларів
  3. Джастін Тернер – 53,4 тис. доларів
  4. Анхель Лопес – 37,9 тис. доларів
  5. Раян Лапланте – 27,3 тис. доларів
  6. Джейк Ернандес – 20 тис. доларів
  7. Пол Заппулла – 14,8 тис. доларів
  8. Кріста Джиффорд – 11,1 тис. доларів

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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру:
1
Брін Кенні Брін Кенні
$56.4 млн
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
$53.2 млн
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
$42.1 млн
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
$37.7 млн
5
Ден Сміт Ден Сміт
$37 млн
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