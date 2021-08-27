Скандальний гравець розніс в пух і прах стоячий стіл за 5 тисяч доларів

Американський гравець у покер Даг Полк розкритикував виробників стоячих столів, які покликані допомогти покеристам з проблемами здоров'я

Даг Полк - противник стоячих столів / Фото: Instagram Дага Полка

Даг Полк є одним з найскандальніших покеристів. Наприклад, у 2017 році Полк звинуватив Тома Двана в шахрайстві на ставках, а також неодноразово постив гучні твітти.

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Тепер же американець наїхав на ... стіл! Причому, зовсім не покерний. Даг розкритикував стоячий стіл, який він купив за 5 тисяч доларів і залишився ним незадоволений.

"7 років тому мене обдурили. Я купив за 5 тисяч стоячий стіл, тому що повірив публікації про те, як сильно він "змінює життя". Що ж, моє життя і правда змінилося. Я втратив 5 тисяч доларів".

Приклад стоячого стола:

Високі столи з регульованою висотою для роботи стоячи свого часу були дуже популярні серед покеристів. Багато переходять на них через проблеми зі спиною, колінами та кровообігом, а також набором ваги.

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Під твітом кілька людей написали про те, що завдяки такому столу позбулися різних болів, проте більшість все ж була солідарна з Полком.

Серед них була і популярна стрімерша Кортні Джи. Дівчина розповіла, що її стіл з підйомним механізмом зламався і вона навіть не буде морочитися з ремонтом, адже не збирається грати стоячи.