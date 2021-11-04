"Сію-вію конопелечки": українець заробив 90 тисяч доларів у великому онлайн-івенті

Незважаючи на те, що у Лас-Вегасі повним ходом проходить Світова серія покеру багато онлайн-румів продовжують проводити свої івенти. Так, вчора добіг кінця черговий престижний турнір Super Millions.
Подія привернула увагу понад сотню гравців, які здійснили 146 входів по 10,3 тисячі гривень бай-іну. У фіналку потрапив і українець Павло Колінковський. Наш співвітчизник вийшов у вирішальну стадію з третім стеком, проте завершив шостим.
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Це дозволило Павлові виграти 92 тисячі доларів. За фінальним столом виявилося чимало відомих імен – Віктор Малиновський, Даніель Дворесс, Оле Шеміон, Гійом Ноле.
Щоправда, переможцем примудрився стати представник Білорусі Андрій Конопелько. Хлопець мав лише сьомий стек перед стартом фіналки, проте зумів кілька разів подвоїтися і підняти 317К.
Результати фінального столу Super MILLION$:
- Андрій Конопелько – 317,3 тис. доларів
- Енріко Камош – 247,8 тис. доларів
- Даніель Дворесс – 193,5 тис. доларів
- Віктор Малиновський – 151,1 тис. доларів
- Джошуа МакКаллі – 118 тис. доларів
- Павло Колінковський – 92,2 тис. доларів
- Гійом Ноле – 72 тис. доларів
- Лукас Хафнер – 56,2 тис. доларів
- Оле Шеміон – 43,9 тис. доларів