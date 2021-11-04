"Сію-вію конопелечки": українець заробив 90 тисяч доларів у великому онлайн-івенті

Павло Колінковський посів 6 місце на турнірі Super Millions, тоді як переможцем став білорус Андрій Конопелько

Павло Колінковський успішно виступив в онлайні

Незважаючи на те, що у Лас-Вегасі повним ходом проходить Світова серія покеру багато онлайн-румів продовжують проводити свої івенти. Так, вчора добіг кінця черговий престижний турнір Super Millions.

Подія привернула увагу понад сотню гравців, які здійснили 146 входів по 10,3 тисячі гривень бай-іну. У фіналку потрапив і українець Павло Колінковський. Наш співвітчизник вийшов у вирішальну стадію з третім стеком, проте завершив шостим.

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Це дозволило Павлові виграти 92 тисячі доларів. За фінальним столом виявилося чимало відомих імен – Віктор Малиновський, Даніель Дворесс, Оле Шеміон, Гійом Ноле.

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Щоправда, переможцем примудрився стати представник Білорусі Андрій Конопелько. Хлопець мав лише сьомий стек перед стартом фіналки, проте зумів кілька разів подвоїтися і підняти 317К.

Результати фінального столу Super MILLION$: