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Сильний не тільки в теорії: відомий письменник залишив позаду Негреану та взяв браслет WSOP

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
13 жовтня, 17:45
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Ділан Лінде більше сотні разів потрапляв в призи на Світовій серії покеру, але тріумфувати зміг лише вчора в івенті з Омахи Хай-Лоу
Автор книг про покер Ділан Лінде тріумфував на WSOP
Автор книг про покер Ділан Лінде тріумфував на WSOP / Фото: WSOP

У США триває Світова серія покеру 2021. WSOP проходить в Лас-Вегасі в казино Rio, де розігрують 88 золотих браслетів серед найкращих гравців івентів.

Вночі підійшов до кінця 21-ий турнір з Омахи Хай-Лоу, який зібрав 641 гравця. В призи потрапили 27 покеристів, серед яких і популярний Даніель Негреану.

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Даніель Негреану – легенда покерного світу
Даніель Негреану – легенда покерного світу / Фото: Instagram Даніеля Негреану

Канадець був близький до того, щоб вийти на фінальний стіл, але нарвався на вдалу роздачу Ернана Салазара і закінчив на 16-му місці.

Сам американець був близький до перемоги і завоювання браслета, але в хедз-апі виявився слабшим за свого співвітчизника Ділана Лінде, відомого автора книг про покер. Хлопець спеціалізується на Стаді та Холдемі, але це не завадило йому тріумфувати в івенті з Омахи.

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Для американця це перший браслет в кар'єрі, хоча раніше він більше 100 разів потрапляв в призи на турнірах WSOP. Всього за свою кар'єру Лінде зумів заробити 4,7 мільйона доларів.

Результати фінального столу WSOP #21 Mixed Omaha Hi-Lo:

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  1. Ділан Лінде – 170,2 тис доларів
  2. Ернан Салазар – 105,2 тис доларів
  3. Скотт Абрамс – 71,6 тис доларів
  4. Девід Мацумото – 49,7 тис доларів
  5. Дам'ян Раданов – 35,2 тис доларів
  6. Раян Родер – 25,4 тис доларів
  7. Ленс Собельман – 18,7 тис доларів

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Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
15
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
53.2
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.2
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
37.8
5
Ден Сміт Ден Сміт
37.4
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