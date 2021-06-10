Сидів у в'язниці та був поранений в ногу: колишній ізраїльський військовий виграв турнір на US Poker Open

Елі Елезра зумів залишити позаду себе Стіва Золотова та Даніеля Негреану

Елі Елезра - тріумфатор шостого івенту US Poker Open 2021 / Фото: Pokernews

У ці дні в Лас-Вегасі проходить Відкритий чемпіонат США з покеру. Вчора відбулася шоста подія зі змішаних ігор 8-Game Mix з бай-іном у 10 тисяч доларів.

Участь в турнірі взяли 68 гравців, в тому числі й топ-покеристи Даніель Негреану, Стів Золотов, Давид Бейкер та інші. Всі вони дійшли до фінального столу, а перемога несподівано дісталася американцеві ізраїльського походження Елі Елезрі.

"Містер Вегас" в черговий раз показав себе майстром змішаних ігор. У кінцівці уродженець Ізраїлю залишив Негреану на третьому місці, після чого уклав угоду з Золотовим на 136 тисяч доларів і добив його в хедз-ап.

Відзначимо, що чотири браслети WSOP Елезра добув або в "міксі", або у різних видах стада. Найбільший же його виграш був у 2004 році, коли перемога на турнірі Mirage Poker Showdown принесла Елі 1 мільйон доларів.

Що цікаво, Елезра є колишнім ізраїльським військовим, який був поранений в ногу під час війни в Лівані та відбував строк у в'язниці за непокору наказам. Через деякий час Елі емігрував до США.

Підсумки шостого івенту US Poker Open 2021:

1. Елі Елезра (США) – 169,6 тис. Доларів

2. Стів Золотов (США) – 150 тис. Доларів

3. Даніель Неграну (Канада) – 88,4 тис. Доларів

4. Річард Скляр (США) – 68 тис. Доларів

5. Ерік Сагстром (Швеція) – 54,4 тис. Доларів

6. Нік Гуагенті (США) – 40,8 тис. Доларів

7. Давид Бейкер (США) – 34 тис. Доларів