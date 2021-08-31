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Зйомки трилера про покер з Расселом Кроу зірвані через коронавірус

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
31 серпня, 21:35
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Кінострічка Poker Face так і не була знята повністю через випадки зараження ковідом серед членів знімальної групи
Рассел Кроу - головна зірка фільму "Poker Face"
Рассел Кроу - головна зірка фільму "Poker Face" / Фото: Getty Images

Скоро на екрани має вийти фільм "Poker Face" із зірковим акторським складом. У головній ролі зіграє відомий голлівудський актор Рассел Кроу.

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Правда, навколо зйомок трилера розгорівся невеликий скандал. Проходили вони в Сіднеї, хоча спочатку планувалися в Маямі.

З чуток, на цьому наполіг сам Кроу, який є уродженцем Нової Зеландії і має громадянство Австралії. Втім, багато жителів Сіднея залишилися незадоволені таким рішенням.

Причиною є зростання кількості заражених ковідом в місті. На відміну від Європи, в Австралії досі діє локдаун.

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Втім, знімальна група проходила тестування по три рази на день і намагалася уникнути інфікування коронавірусом. Однак у фінальній стадії зйомок все ж підтвердилися два випадки.

На своїй сторінці в Twitter Рассел повідомив, що зйомки припинені на невизначений строк через інфікування членів команди. Подальша доля кінострічки залишається під питанням.

Відмітимо, що за сюжетом "Poker Face" Кроу є мільярдером, який використовує гру в покер з високими ставками, щоб помститися своїм кривдникам.

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