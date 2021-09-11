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Сьомий браслет України! Владислав Мартиненко виграв турнір WSOP Online (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
11 вересня, 15:00
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Український покерист зумів залишити позаду себе росіянина в боротьбі за головний трофей онлайн-покеру
WSOP проводить 33 онлайн-турніри для визначення нових володарів браслетів
WSOP проводить 33 онлайн-турніри для визначення нових володарів браслетів / Фото: WSOP

У серпні відомий покер-рум проводить серію онлайн-турнірів, в яких розігрує 33 браслети WSOP. Вчора ж завершився івент FIFTY STACK.

Участь в ньому взяли більше 1300 гравців, які внесли по 1,5 тисячі доларів бай-іну. Переможцем в ньому став український покерист Владислав Мартиненко. Весь фінальний стіл гравець був одним з фаворитів, проте не захоплював чіплідерство.

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Однак коли в грі залишалися п'ятеро учасників, Влад зробив ривок, вибивши Ермо Коска. Українцю прилетіла кілька валетів (JJ) і з ними він зумів взяти верх над опонентом з QQ.

Коли ж троє гравців залишилися за столом, все вирішилося у дві роздачі. Спочатку Джака з парою десяток (ТТ) відправив у нокаут Куваєва (К2), а вже в наступній руці з А6 підтримав олл-ін Влада (А7). Сімка дозволила українцеві тріумфувати.

Владислав Мартинов виграв браслет WSOP
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Для України це всього лише сьомий браслет WSOP в історії. У цій же серії кілька тижнів тому браслет підкорявся Андрію Держипільському.

Раніше ж головний приз Світової серії покеру підкорявся Євгенію Качалову, Дмитру Бистровзорову, Ігорю Дубинському, а також двічі Олексію Ковальчуку.

Результати фінального столу WSOP Event #29 FIFTY STACK:

  1. Владислав Мартиненко (Україна) – 250,1 тис. доларів
  2. Фараз Джака (США) – 187,6 тис. Доларів
  3. Станіслав Куваєв (Росія) – 141 тис. доларів
  4. Стефан Ленер (Австрія) – 105,5 тис. доларів
  5. Ермо Коск (Естонія) – 79,1 тис. доларів
  6. Нір Амар (Ізраїль) – 59,3 тис. доларів
  7. Цліл Озер (Ізраїль) – 44,5 тис. доларів
  8. Пітер Траплі (Угорщина) – 33,4 тис. доларів
  9. Саймон Лофберг (Швеція) – 25 тис. доларів
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