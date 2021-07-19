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"Найбільш боягузливий покерист" майже відновив репутацію – не вистачило одного кроку до успіху

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
19 липня, 12:55
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Лендон Тайс був вкрай близький до своєї дебютної перемоги на Світової серії покеру, проте зазнав невдачі в хедз-апі проти Джеймса Гільберта
Лендон Тайс ледь не виграв золотий браслет WSOP Online
Лендон Тайс ледь не виграв золотий браслет WSOP Online / Фото: Instagram Лендона Тайса

Вночі підійшов до кінця черговий турнір Світової серії покеру (WSOP Online), де розігруються 33 золотих браслети в онлайн-івентах з 1 липня по 1 серпня.

Турнір №18 North American Open з Безлімітного Холдему зібрав 756 входів по 1000 доларів. Участь в ньому взяв і уродженець Флориди Лендон Тайс, який нещодавно невдало прославився в хедз-апі з Біллом Перкінсом. Молодий покерист наївно запропонував бізнесменові серію дуелей на 20 тисяч роздач, проте здався, не догравши й чверті дистанції. За це багато фанатів прозвали його найбільш боягузливим гравцем у покер.

Вчора ж у ActionDealer вийшло заявити про себе в більш позитивному світлі та підібратися до свого першого браслету WSOP. Лендон дійшов до хедз-апу турніру, однак почав його з чотириразовим відставанням по стеку від Джеймса Гільберта. Тайс відважно боровся з опонентом, проте все ж задовольнявся позицією раннер-апу. У вирішальній роздачі з К8 на руках він поступився Джеймсу з КТ.

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Американець Гільберт грає на професійному рівні вже більше 10 років і за цей час встиг заробити на покері 2 з гаком мільйона доларів. Найгучнішого успіху хлопець домігся у 2012 році, вигравши івент WSOP Circuit в Атлантік-Сіті.

Результати фінального столу WSOP Online Event #18:

  1. Джеймс Гільберт – 137,5 тис. доларів
  2. Лендон Тайс – 85 тис. доларів
  3. Бретт Шаффер – 59,5 тис. доларів
  4. Фелікс Вандепут – 42,2 тис. доларів
  5. Тоні Данст – 30,4 тис. доларів
  6. tennispro75 – 22,2 тис. доларів
  7. Вільям Корвіно – 16,5 тис. доларів
  8. DLAZ14 – 12,4 тис. доларів
  9. Даніель Дагостіно – 9,5 тис. доларів

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