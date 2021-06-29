Найбагатший покерист світу Брін Кенні "злився" перед гарячим баттлом зі скандальним опонентом

Американські хайролери влаштували перепалку в Twitter, після чого Даг Полк викликав Бріна Кенні на хедз-ап баттл

Схоже, Даг Полк (праворуч) нажив собі ще одного ворога - Бріна Кенні (зліва)

У ці дні проходить гарячий покерний баттл між бізнесменом Біллом Перкінсом та покеристом Лендоном Тайсом. Схожу дуель, проте на тлі конфлікту, могли організувати інші відомі гравці – Брін Кенні та Даг Полк.

Історія почалася з публікації Кенні в Twitter, де він прорекламував свої навчальні курси з покеру. У тексті Брін згадав також, що всі інші курси в порівнянні з його – сміття. Повз цього не зміг пройти скандальний гравець Даг Полк, у якого вже виникали конфронтації з Томом Дваном.

Американець відповів Кенні саркастичним коментарем, що його курси повний відстій, за що був названий Бріном вівцею. Перепалка дійшла до того, що Даг запропонував опонентові хедз-ап батл: "Якщо я вівця в хедз-апі, це повинен бути легко для тебе. Ліміти 500/1000 доларів, 2 столи, 100 ББ, по 1 мільйону з кожного. Я б знищив тебе, так що давай подивимося, які відмовки ти придумаєш".

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Однак битві поки не судилося статися. Кенні відповів відмовою, заявивши, що для нього це буде марною тратою часу. Нагадаємо, що Брін є найбагатшим покеристи в історії, заробивши за свою кар'єру більше 56 мільйонів доларів.